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大谷翔平重拾二刀流先發飆火球 睽違663天登板道奇獲勝[影]

2025/6/17 13:57（6/17 14:30 更新）
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MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平16日登板投球。（共同社）
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平16日登板投球。（共同社）
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平，今天睽違663天再次登板投球重拾二刀流。他先發主投1局失1分，另外4打數2安打2分打點，終場道奇6比3擊敗來訪的聖地牙哥教士。

大谷1局上面對教士第一棒塔提斯（Fernando Tatis Jr.）前兩球都催出時速98英里（157公里）球速，但還是被對方擊出一壘安打，之後暴投讓對方上到二壘，第二棒阿拉耶茲（Luis Arraez）再安打分佔一、三壘，馬查多（Manny Machado）高飛犧牲打送回一分。大谷之後製造兩個滾地球出局，完成1局上的投球。

道奇2局上即啟動牛棚，全場動用6名牛棚投手，最後由中繼3.2局失2分的卡斯帕里斯（Ben Casparius）拿到本季個人第5勝。

大谷今天主投1局共用28球，其中16顆好球，最快是一顆來到時速100.2英里（160.3公里）的四縫線速球，這球與科佩奇（Michael Kopech）並列道奇本季第二快，僅次於佐佐木朗希的100.5英里（時速161公里）。大谷今天有14球達時速98英里以上。

他另擔任球隊第一棒，4打數2安打2打點，但也被三振2次。賽後大谷本季打擊率來到3成。

道奇3局下靠大谷敲出二壘安打扳平比分，教士4局上靠保送與二壘安打要回領先。道奇4局下靠6支安打掃進5分開大局，大谷這局也敲出帶有打點的安打；教士6局上靠馬查多本季第11轟陽春砲添得1分，之後雙方分數凍結。

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大谷前次先發主投已是2023年8月，大約一個月後就動右手尺骨附屬韌帶修復手術，是他右手肘動的第二次大刀。大谷上賽季結束後又動左肩手術，讓道奇對他復出投球更加謹慎。

當他1局上伴隨加拿大歌手麥可布雷（Michael Buble）經典名曲Feeling Good小跑步踏上投手丘時，道奇主場全場爆出震耳欲聾歡呼。（譯者：陳亦偉）1140617

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