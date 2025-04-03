ESPN年度MLB百大球員 大谷翔平拔頭籌賈吉第4名

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國體育頻道ESPN今天公布2025年美國職棒大聯盟MLB百大球員，這份榜單由洛杉磯道奇的大谷翔平領軍，皇家游擊手小維特與道奇游擊手貝茲分列第2與第3，洋基重砲賈吉排第4名。

ESPN官網報導，2025年大聯盟賽季已帶來令人瞠目結舌的表現。有精彩的部分，像是洋基連續轟出全壘打；但也有慘澹的數據，像波士頓紅襪強打德佛斯（Rafael Devers）連遭三振次數寫下歷史紀錄。隨著162場比賽展開，誰會成為2025年最優秀球員？

ESPN為回答這個問題，將明星球員成對比較，徵詢60多位ESPN棒球專家，問他們哪名球員本季會表現更好，最終得出此份年度大聯盟球員百大排行。

這份名單中，洛杉磯道奇指定打擊、先發投手大谷翔平名列榜首。ESPN官網表示，關於誰是世上最優秀棒球員的問題已在去年得到解答，當時大谷翔平從洛杉磯天使轉至道奇，知名度大幅提升，儘管他去年未扮演二刀流角色，但仍拓展我們的想像範圍。

大谷翔平整個2024年都在為第2次肘部手術進行康復，因此他前所未有地致力盜壘。最終，他成為棒球史上首位完成單季50轟50盜的球員，並在4年內拿下第3次最有價值球員（MVP），3次獲獎皆是全票通過。

榜單第2名是由堪薩斯皇家游擊手小維特（Bobby Witt Jr.）拿下。官網評論指出，球員到了某些時候進步有限，但他已非常出色，還更上一層樓。當小維特即將步入25歲時，想想他的極限就令人興奮不已。

小維特在3個賽季中，全壘打率提升，三振率下降，保送率幾乎倍翻。他的打擊率自新人時期的0.254，進步到在第3季以0.332拿下打擊王。同時他在球場上，各項指標從令人擔憂提升至尚可，最後更拿下金手套。

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排行榜第3是由道奇游擊手貝茲（Mookie Betts）奪得，31歲的他去年賽季開始2個半月後，再次打出最有價值球員的身價，72場比賽打擊率、上壘率與長打率分別為0.304、0.405、0.488，貢獻10支全壘打與9次盜壘。

這份榜單中，第4至第10名分別是紐約洋基右外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）；匹茲堡海盜先發投手史金斯（Paul Skenes）；克里夫蘭守護者三壘手拉米雷斯（Jose Ramirez）；休士頓太空人指定打擊、左外野手阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）；紐約大都會右外野手索托（Juan Soto）；費城費城人先發投手惠勒（Zack Wheeler）；以及底特律老虎先發投手史庫柏（Tarik Skubal）。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140403