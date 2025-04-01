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大谷翔平MLB最熱銷球衣榜首 3道奇隊友躋身前10

2025/4/1 09:45（4/1 10:01 更新）
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圖為民眾在快閃店挑選大谷翔平的球衣。（路透社）
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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）日本球星大谷翔平去年幫助洛杉磯道奇隊贏得美國職棒大聯盟MLB世界大賽冠軍，他的球衣銷售量持續飆升，全球人氣絲毫沒有降溫。

路透社報導，根據大聯盟商品官網MLBShop.com和運動商品公司Fanatics旗下網站自去年世界大賽結束以來的耐吉（Nike）球衣銷售統計，大谷翔平在最受歡迎球衣排行榜高居第1；道奇隊友弗利曼、貝茲及山本由伸也排名前10。

上個賽季，大谷翔平成為史上首名單季擊出50支全壘打且盜壘50次的大聯盟球員，他讓道奇球場（Dodger Stadium）成為旅遊勝地，日本球迷橫越太平洋就是為了一睹民族英雄大谷翔平風采。

大谷翔平去年獲選國家聯盟最有價值球員（MVP），他的球衣已連續18個月在美國、日本以及全球銷售量領先，隨著今年賽季道奇以5勝0敗的完美戰績開局，他的球衣也將持續熱銷。

大谷翔平本季迄今出賽5場，已有2支全壘打，打擊率3成33。他去年因右肘手術被迫只能擔任打擊，預計他將在本季稍晚重返投手丘，重現投打「二刀流」。

大谷翔平位居最受歡迎球衣排行榜首，緊隨在後的是他的道奇戰友：世界大賽MVP弗利曼（Freddie Freeman）排名第2；擁有3枚世界大賽冠軍戒的貝茲（Mookie Betts）名列第4。

第3名是休賽期間與紐約大都會達成重磅交易的索托（Juan Soto）；去年獲選美國聯盟MVP的紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）排在第5。

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大聯盟表示，這是26歲的索托職業生涯中，他的球衣首次進入全聯盟熱銷榜前3名。

第6到第10名依序是大都會的林多（Francisco Lindor）、費城費城人強打哈波（Bryce Harper）、休士頓太空人球星阿圖維（Jose Altuve）、亞特蘭大勇士的阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.），以及道奇日籍投手山本由伸。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1140401

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