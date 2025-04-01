加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》台積電根留台灣 高雄1.5兆2奈米新廠預計下半年量產
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB
首頁 / 運動

MLB勇士普羅法禁賽缺陣 補強台美混血費柴德入隊

2025/4/1 07:51（4/1 08:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
費柴德上個月在春訓基地接受訪問。（中央社檔案照片）
費柴德上個月在春訓基地接受訪問。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）美國職棒大聯盟今天宣布，勇士隊外野手普羅法藥檢驗出禁藥，處以禁賽80場；勇士隊稍早宣布，以現金交易延攬台美混血的外野手費柴德入隊。

大聯盟今天發出新聞稿，指出亞特蘭大勇士隊外野手普羅法（Jurickson Profar）藥檢驗出一種促進運動表現的絨毛膜促性腺激素（Chorionic Gonadotrophin），違反大聯盟的禁藥規定。

普羅法遭禁賽80場的消息曝光不久前，勇士隊剛宣布，用現金交易網羅外野手費柴德（Stuart Fairchild），這個動作顯然是為了主力外野手普羅法的缺陣做準備。

勇士隊開季3名主力外野手分別是普羅法、哈里斯（Michael Harris II）、凱爾尼克（Jarred Kelenic）。板凳上替補外野手為德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）、懷特（Eli White）。

普羅法缺陣80場的情況下，費柴德加入勇士隊之後，進可攻、退可守，可能從替補外野手出發，也有機會爭搶先發位置。

台美混血的費柴德原本效力辛辛那提紅人隊，5天前遭紅人隊指定讓渡（DFA），移出40人名單，今天找到新東家。

29歲的費柴德（Stuart Fairchild）母親來自台灣。他今年春訓接受中央社訪問，表態願在2026年世界棒球經典賽（WBC）為台灣代表隊效力。不過大聯盟開季前一天，辛辛那提紅人隊宣布將他指定讓渡。

費柴德是一名兼具頂尖速度、上乘守備功力的外野手，儘管在紅人隊失去舞台，但身手獲得勇士隊青睞，在今天宣布以現金交易的方式把費柴德延攬入隊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

勇士隊調整陣容，同步把膝蓋開刀的右投手希梅內茲（Joe Jimenez）列入60天傷兵名單，空出一個40人名單的位子給費柴德。

費柴德從2021年升上大聯盟以來，4個球季出賽249場，打擊率2成24，敲出18支全壘打，有23次盜壘成功。右打的費柴德面對左投手的成績明顯優於面對右投，加入勇士隊之後，可能擔任替補外野手，在面對左投手的時候上場打擊。（編輯：張芷瑄）1140401

#MLB
#大聯盟
#辛辛那提紅人隊
#世界棒球經典賽
#勇士隊
#費柴德
費柴德
費柴德遭紅人指定讓渡 移出大聯盟40人名單林盛恩盼WBC效力台灣隊 觀察大聯盟球員有心得
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
23
更多編輯台推薦新聞：