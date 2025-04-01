MLB勇士普羅法禁賽缺陣 補強台美混血費柴德入隊

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（中央社記者林宏翰洛杉磯31日專電）美國職棒大聯盟今天宣布，勇士隊外野手普羅法藥檢驗出禁藥，處以禁賽80場；勇士隊稍早宣布，以現金交易延攬台美混血的外野手費柴德入隊。

大聯盟今天發出新聞稿，指出亞特蘭大勇士隊外野手普羅法（Jurickson Profar）藥檢驗出一種促進運動表現的絨毛膜促性腺激素（Chorionic Gonadotrophin），違反大聯盟的禁藥規定。

普羅法遭禁賽80場的消息曝光不久前，勇士隊剛宣布，用現金交易網羅外野手費柴德（Stuart Fairchild），這個動作顯然是為了主力外野手普羅法的缺陣做準備。

勇士隊開季3名主力外野手分別是普羅法、哈里斯（Michael Harris II）、凱爾尼克（Jarred Kelenic）。板凳上替補外野手為德拉克魯茲（Bryan De La Cruz）、懷特（Eli White）。

普羅法缺陣80場的情況下，費柴德加入勇士隊之後，進可攻、退可守，可能從替補外野手出發，也有機會爭搶先發位置。

台美混血的費柴德原本效力辛辛那提紅人隊，5天前遭紅人隊指定讓渡（DFA），移出40人名單，今天找到新東家。

29歲的費柴德（Stuart Fairchild）母親來自台灣。他今年春訓接受中央社訪問，表態願在2026年世界棒球經典賽（WBC）為台灣代表隊效力。不過大聯盟開季前一天，辛辛那提紅人隊宣布將他指定讓渡。

費柴德是一名兼具頂尖速度、上乘守備功力的外野手，儘管在紅人隊失去舞台，但身手獲得勇士隊青睞，在今天宣布以現金交易的方式把費柴德延攬入隊。

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勇士隊調整陣容，同步把膝蓋開刀的右投手希梅內茲（Joe Jimenez）列入60天傷兵名單，空出一個40人名單的位子給費柴德。

費柴德從2021年升上大聯盟以來，4個球季出賽249場，打擊率2成24，敲出18支全壘打，有23次盜壘成功。右打的費柴德面對左投手的成績明顯優於面對右投，加入勇士隊之後，可能擔任替補外野手，在面對左投手的時候上場打擊。（編輯：張芷瑄）1140401