蔡其昌：盼邀費柴德與卡洛爾 說服曾豪駒任WBC教頭

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（中央社記者楊啟芳高雄15日電）中職會長蔡其昌今天表示，今年有機會的話，希望親自到美國展現誠意邀台美混血兩大強打費柴德與卡洛爾加入台灣隊；另外會持續說服曾豪駒續任WBC總教練，盼上半年前確定。

美國職棒大聯盟台美混血球星費柴德（Stuart Fairchild）目前效力辛辛那提紅人隊，對於明年世界棒球經典賽（WBC）效力台灣隊，費柴德日前明確表達意願；另外美職響尾蛇隊也有台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）。

被問到2名台美混血球星明年經典賽是否有機會效力台灣隊，蔡其昌今天表示，如果有需要且時間允許，今年願意自己跑一趟美國。蔡其昌指出，目前費柴德比較清楚表達意願，卡洛爾則是響尾蛇隊看板球星，還要看美國隊是否要徵召他。

蔡其昌強調，「人家是職業球員，沒有義務要來（打台灣隊），所以要拿出善意、熱情，我相信這是徵召基本該做的，如果有需要希望親自去拜託2位選手。」

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至於明年WBC台灣隊總教練尚未確定是曾豪駒，蔡其昌指出，由於世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）剛打完，先讓他休息一下，「這是人之常情，但也不是從此不聯絡，我會定期跟他加油、鼓勵、邀約，沒有一個總教練要承擔這麼大壓力，因為國人對於棒球的期待、勝利，總教練很不好當、壓力也很大。」

不過，蔡其昌強調，曾豪駒是拿下世界冠軍的總教練、也帶領台灣隊取得經典賽資格，「我想不出有什麼道理不繼續請他擔任總教練，所以我還是會持續拜託他，我自己覺得這件事不宜拖，在上半年這個案子一定要定下來，做一個確定。」（編輯：李亨山）1140315