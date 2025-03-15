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MLB海外賽有望來台舉辦？蔡其昌：2028年後較有機會

2025/3/15 14:53（3/15 15:04 更新）
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中職會長蔡其昌。（中央社檔案照片）
中職會長蔡其昌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳高雄15日電）美職大聯盟海外賽今年在日本東京巨蛋進行，被問到未來大聯盟海外賽是否有機會來台灣舉辦，中職會長蔡其昌表示，2028年後的機率較高，但還有很多實務面、權利金等因素要考量。

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊18日、19日將在日本東京巨蛋開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，受到全世界矚目，去年大聯盟海外賽則是在韓國首爾的高尺巨蛋進行。

至於未來台灣的台北大巨蛋是否有機會進行大聯盟海外賽，中職會長蔡其昌今天表示，這次大聯盟舉辦的世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）期間，有詢問過大聯盟主管、表達海外賽相關想法，不過對方回覆，2027年大聯盟要進行勞資協商，「如果結果不好，搞不好連在美國都不能打、更何況海外。」

蔡其昌也提到，加上2028年有洛杉磯奧運，因此若要爭取大聯盟海外賽在台灣舉辦，2028年之後的機率比較高。

蔡其昌指出，在爭取大聯盟海外賽之前，必須做足準備，「如果台灣要做這件事情，要組一個團隊才能應付，因為權利金加起來至少新台幣5、6億元跑不掉，這個金額很驚人，所以單一公司很困難，到時如果有這樣的機會，要把這件事情做好，恐怕要整合各界力量。」

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因為必須付出高額權利金，蔡其昌表示，這樣勢必票價就會很高，不然會產生巨額虧損，因此球迷有沒有意願進場也是關鍵。不過蔡其昌也指出，現在球迷進場意願愈來愈高，加上已經有大巨蛋，「如果今年進場成長10到15%，表示棒球人口、消費力愈高，就會給大家更大信心邀請大聯盟球隊。」

蔡其昌也強調，大聯盟海外賽有很多實務面問題，「因為大聯盟是一個商業，但情感上我很期待，在台灣的大巨蛋可以看到高水準的大聯盟海外賽，我個人作為球迷非常嚮往，我們會努力，不會因為困難就不去做，會一步、一步去推進。」（編輯：陳政偉）1140315

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