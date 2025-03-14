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大谷翔平：若有機會在台灣球迷面前打球很幸福

2025/3/14 15:33（3/14 15:58 更新）
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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊在日本東京巨蛋準備18日開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，這次兩隊共有5名日籍球員出場，被視為是「回娘家」。道奇隊超級巨星大谷翔平14日在記者會上回答台媒發問時表示，「如果有機會在台灣球迷面前打球的話很幸福」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月14日
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊在日本東京巨蛋準備18日開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，這次兩隊共有5名日籍球員出場，被視為是「回娘家」。道奇隊超級巨星大谷翔平14日在記者會上回答台媒發問時表示，「如果有機會在台灣球迷面前打球的話很幸福」。中央社記者楊明珠東京攝 114年3月14日
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（中央社記者戴雅真、楊明珠東京14日專電）美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊18日將在日本東京巨蛋開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，兩隊共有5名日籍球員出場，被視為「回娘家」。道奇巨星大谷翔平今天回答台媒提問時說：「如果有機會在台灣球迷面前打球的話很幸福。」

東京巨蛋迎接道奇隊大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希以及小熊隊今永昇太、鈴木誠也「回娘家」。道奇隊已宣布首戰先發投手是山本由伸，小熊隊是今永昇太，形成兩名日籍投手在美國職棒大聯盟對決，吸引日本廣大球迷關注。

大聯盟今天安排兩隊總教練及這5名日籍選手出席記者會。台灣媒體提問，去年MLB在韓國、今年在日本東京舉行開幕戰，今後大聯盟考慮在亞洲其他國家舉行的話，台灣是否可能成為舉辦地。

大谷說：「能夠在很棒的國家、很棒的球迷面前打棒球，本身就是一件很美好的事。今年開幕戰在日本舉辦，去年則是在韓國舉行。如果這次的系列賽能夠成功，未來有機會在其他國家炒熱氣氛。我覺得如果有機會在台灣球迷面前打球的話很幸福。」

大谷還說：「球迷本身就非常了不起，能夠在這樣的球迷面前比賽，對於選手來說，是無比的喜悅。無論是哪個國家、哪個人種，能夠在熱愛棒球的人面前比賽，我們都心存感激。」

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道奇隊的3名日籍球員記者會結束後，換道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）單獨在記者會面對記者發問。中央社記者提問，「台灣有很多道奇隊的球迷，這次無法買到門票前來東京觀賽，是否可對台灣球迷說些話」。

羅伯茲笑著說：「很遺憾（台灣）球迷買不到票，還是希望他們能夠透過電視支持我們。如果有機會的話，希望未來能夠在道奇主場見。」（編輯：唐聲揚）1140314

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊在日本東京巨蛋準備18日開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，這次兩隊共有5名日籍球員出場，圖左起為道奇隊球員大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。中央社記者楊明珠攝 114年3月14日
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊在日本東京巨蛋準備18日開幕戰迎戰芝加哥小熊隊，這次兩隊共有5名日籍球員出場，圖左起為道奇隊球員大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希。中央社記者楊明珠攝 114年3月14日
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