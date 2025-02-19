大聯盟東京開幕戰 今永昇太對決山本由伸雙日投寫歷史

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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB證實，洛杉磯道奇與芝加哥小熊3月18日在東京巨蛋的開幕戰，雙方先發投手分別是山本由伸與今永昇太。日本籍投手在開幕戰對決，將會寫下大聯盟新的一頁。

根據運動網站SI.com消息，道奇與小熊將於3月18日至19日在東京巨蛋進行2場系列賽，為2025年賽季揭開序幕。

開幕日的投手對決，道奇將派出日本右投山本由伸，小熊則以日本左投今永昇太應戰。

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根據大聯盟官網（MLB.com）的藍斯（Sarah Langs）報導，系列賽第1戰將寫下幾項歷史：這是日本出生的先發投手首次在東京巨蛋舉行的大聯盟例行賽對決；這也是大聯盟開幕戰首次由日本出生的先發投手對決。

這個系列賽與亞洲球員的關聯不僅於此，大谷翔平將擔任道奇指定打擊，佐佐木朗希也將代表道奇登上投手丘。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1140219