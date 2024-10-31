世界大賽道奇封王 山本由伸奪「5冠」史上第一人

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（中央社紐約30日綜合外電報導）洛杉磯道奇於美國職棒大聯盟MLB世界大賽封王，也代表道奇日本籍投手山本由伸在MLB第一個賽季就嘗到奪冠滋味。日媒指出，他成為史上第一位拿下5項棒壇重要賽事冠軍的選手。

道奇今天與紐約洋基進行世界大賽第5戰，期間一度落後多達5分，但最終仍以7比6逆轉勝，繼2020年封王之後，成功抱回隊史第8座世界大賽冠軍，其中在本季加盟道奇的山本也貢獻良多。

山本於世界大賽第2戰先發6.1局，僅被敲1支安打失1分，成為繼2007年波士頓紅襪投手松坂大輔後，睽違17年在世界大賽拿到勝投的第2位日籍投手。

日媒「體育報知」報導，包含本季的世界大賽在內，山本也拿過日本職棒和國際棒壇重要賽事共5個冠軍。他旅美之前，曾助歐力士猛牛獲得2022年日職總冠軍賽「日本大賽」冠軍。

此外，山本曾以日本國家代表隊一員的身分拿下2019年世界棒球12強賽、2021年東京奧運、2023年世界棒球經典賽（WBC）冠軍，成為棒壇史上第一位勇奪「5冠」的球員。

日職福岡軟銀鷹選手甲斐拓也和近藤健介、東京養樂多燕子選手山田哲人、埼玉西武獅選手源田壯亮、大聯盟紅襪選手吉田正尚，也曾代表日本國家隊贏得世界棒球12強賽、東京奧運、WBC的冠軍。

除了源田壯亮以外的4人也曾拿下日職冠軍，不過只有山本拿到世界大賽冠軍戒指。

山本今年賽季曾經因為肩傷缺陣3個月左右，經過治療後於9月重返投手丘，並擔任道奇的季後賽先發投手。

他今天於道奇封王後表示：「這一年相當有意義，非常開心，這一切都要感謝隊友。我能在第一個大聯盟賽季就經歷世界大賽真的很幸運，特別是我因傷缺席的期間，隊友依舊於場上奮戰、取得勝利，我相當感謝他們。」（譯者：楊惟敬/核稿：陳彥鈞）1131031