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大谷翔平連續5季30轟 山本由伸第8勝入袋[影]

2025/7/2 15:40（7/2 15:49 更新）
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美國職棒洛杉磯道奇隊好手大谷翔平1日在第4局敲出本季第30支全壘打，助道奇6比1擊敗芝加哥白襪。（共同社）
美國職棒洛杉磯道奇隊好手大谷翔平1日在第4局敲出本季第30支全壘打，助道奇6比1擊敗芝加哥白襪。（共同社）
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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）美國職棒洛杉磯道奇隊好手大谷翔平今天在第4局敲出本季第30支全壘打，協助道奇6比1擊敗來訪的芝加哥白襪，大谷締造連續第5個賽季都有30轟的表現，日籍隊友山本由伸也在投手丘上拿到本季第8勝。

美聯社報導，大谷在第4局先打出界外球擊中主審波特（Alan Porter）右膝。他隨即走過去關心，並站在一旁等波特自行站起來。接下來他轟出一記408英尺的中外野陽春砲，擺脫先前6打數沒有建樹的低迷，比分差距擴大至6比1。

根據大聯盟官網報導，這支全壘打擊球初速達到116.3英里（187.1公里），在空中飛行將近7秒；此外，這一球的擊球仰角高達42度，是Statcast自2015年全面啟用以來，擊球仰角至少36度的史上最快一轟。

道奇今天給予先發的山本由伸本季最大的火力支援，第1局就幫助這位日本右投取得4比0領先。道奇最近16戰13勝，目前戰績54勝32負，在國家聯盟西區領先聖地牙哥教士8場勝差。

山本由伸今天主投7局只被打3支安打失1分，送出8次三振，另有1次保送，拿下本季第8勝。

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白襪唯一的1分來自索沙（Lenyn Sosa），他在第3局擊出帶有1分打點的安打。

目前大聯盟有3人在明星賽前擊出至少30支全壘打，除了大谷，另兩人分別為西雅圖水手的拉利（Cal Raleigh，33支）以及紐約洋基的賈吉（Aaron Judge，30支）（譯者：屈享平/核稿：徐崇哲）1140702

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美國職棒洛杉磯道奇隊投手山本由伸1日先發奪下本季第8勝。（共同社）
美國職棒洛杉磯道奇隊投手山本由伸1日先發奪下本季第8勝。（共同社）
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