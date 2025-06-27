MLB明星賽再寫紀錄 大谷翔平連5年先發指定打擊
2025/6/27 10:06（6/27 11:07 更新）
（中央社紐約26日綜合外電報導）根據球迷票選結果，美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平和紐約洋基「法官」賈吉今天率先獲選成為明星賽先發球員。大谷翔平連5年明星賽擔任先發指定打擊。
美聯社報導，賈吉（Aaron Judge）在第1輪球迷票選中以401萬2983票領先全聯盟，個人在8場明星賽中第7次獲選美國聯盟先發外野手，不過他2023年因右腳大拇趾扭傷缺陣。他在2022年和去年第1階段也是得票最多。
大谷翔平以396萬7668票位居國家聯盟第1和全聯盟第2，成為首位連5年明星賽先發指定打擊。
這兩位是根據2022年開始實施的規定入選。根據規定，第1階段網路票選中，美聯和國聯得票最高的球員將獲得先發資格，其他每個位置得票最高的兩名球員將進入第2階段票選，第1階段票數不會累積到第2階段。
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今年第1階段投票時間是6月4日到今天；第2階段是美東時間6月30日中午12時到7月2日中午12時。明星賽將於7月15日在亞特蘭大勇士主場舉行。
其餘先發球員名單將於7月2日公布。投手和替補球員名單將於7月6日揭曉。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140627
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