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今永昇太MLB生涯前9戰防禦率0.84 史上最佳[影]

2024/5/19 14:46（5/19 15:16 更新）
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美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊日籍投手今永昇太。（圖取自x.com/Cubs）
美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊日籍投手今永昇太。（圖取自x.com/Cubs）
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（中央社東京19日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊日籍投手今永昇太今天先發，雖然無關勝負，但主投7局無失分，大聯盟生涯初登板前9場防禦率為0.84，創防禦率成為正式紀錄的1913年後最佳紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，到今天之前，今永從本季開幕以來5勝0敗、防禦率0.96，狀況極佳，今天在小熊對戰匹茲堡海盜登板先發。

今永今天主投7局用了88球，投出7次三振及1次四壞保送，被敲4安，防禦率降到兩個聯盟最低的0.84。

今永賽後被問到防禦率進一步往下降時說，「我真的不太在意」；有關生涯初登板起9場先發防禦率創最佳紀錄，他說，「就算你現在問我，我的感覺只有『啊，有這樣的紀錄喔』」。

他說，對自己的紀錄真的沒什麼興趣，「真的令我開心的是球隊能在我主投的比賽中獲勝」。（譯者：黃名璽）1130519

影片來源：MLB
#MLB
#今永昇太
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