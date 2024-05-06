宋家豪後援用7球投1局 近6場出賽無失分

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天後援登板投1局，用7球抓3個出局數，投1局無失分、無關勝敗，近期連6場出賽無失分，樂天隊終場以2比4不敵歐力士猛牛隊。

日本職棒樂天金鷲隊今天與歐力士猛牛隊交手，歐力士隊4局上靠著失誤、安打、洋砲塞迪諾（Leandro Cedeno）開轟，3分砲幫助球隊取得3比0領先，5局上靠著宗佑磨安打、犧牲觸擊推進，2人出局後，福田周平三壘打送回團隊第4分。

樂天隊前7局打線受制，僅敲出零星3支安打、沒能拿下分數，8局下靠著茂木榮五郎安打、村林一輝二壘打推進，再靠著保送攻占滿壘，島內宏明適時安打追回2分，但攻勢沒有延續。

樂天隊9局上換上台灣投手宋家豪後援登板，1人出局後被森友哉敲出安打，但接著讓下一棒打者敲出游擊方向滾地球製造雙殺、沒有失分。

宋家豪今天總計用7球投1局，被敲出1支安打，沒有三振和保送，無失分，最快球速149公里，賽後防禦率2.19。（編輯：張雅淨）1130506