日職二軍王彥程先發7局好投 奪本季首勝

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（中央社記者楊啟芳台北13日電）日職樂天金鷲二軍台灣左投王彥程今天先發登板，用110球繳出7局失2分的好投，奪下本季首勝；在一軍打拚的樂天投手宋家豪今天中繼登板，則是投1局被敲4支安打，失1分。

樂天二軍今天與羅德二軍交手的賽事，王彥程在1局上被敲2支安打掉1分，不過之後回穩，僅被敲零星安打，其中第4、5局都演出3上3下，一直投到第7局，被敲3支安打後，再被擊出高飛犧牲打，失掉1分。

總計王彥程用110球投滿7局，被敲出7支安打，投2次保送、4次三振，失掉2分演出優質先發。終場樂天二軍以9比2奪勝，王彥程拿下本季在二軍的首勝，目前防禦率3.00。

一軍賽事部分，宋家豪在1比1平手、8局上時登板，被上田希由翔敲二壘安打後，代跑小川龍成被牽制出局，之後再讓岡大海擊出三壘滾地球出局，不過接著連被敲出3支安打，失掉1分，最後讓山口航輝擊出右外野飛球出局。

總計宋家豪用21球投1局，被敲4支安打掉1分，最快球速146公里，本季目前出賽7場，防禦率4.26。宋家豪投完之後，下個半局樂天馬上再打回1分，逃過敗投，樂天與羅德鏖戰到延長賽12局，最終以2比2握手言和。（編輯：陳政偉）1130413