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日職樂天金鷲辦募款支援花蓮地震 宋家豪淚謝隊友

2024/4/6 14:21
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（中央社記者楊啟芳台北6日電）日本職棒樂天金鷲隊在今天賽前進行了募款活動，要幫助台灣花蓮403大地震受災區重建，旅日好手宋家豪受訪時也紅了眼眶，「很感謝隊友們，我會投出帶給台灣元氣的表現。」

根據各家日本媒體報導，樂天金鷲隊今天與軟銀鷹隊交手的賽前，樂天金鷲隊為了支援台灣花蓮403大地震、幫助災區重建，進行了「令和6年台灣花蓮地震被害支援募金」募款活動。

募款活動中，包括總教練今江敏晃、台灣出身投手宋家豪，以及外野手岡島豪郎、投手則本昂大、內野手茂木榮五郎、投手早川隆久等11人，都有參與募款活動。

宋家豪接受日媒訪問時紅了眼眶，他表示，「台灣在這次地震中面臨困境時，日本給了我們很多幫助，真的非常感謝。」而且除了宋家豪之外，很多樂天隊友都是自願參加募款活動，對此宋家豪也說：「對隊友們充滿了感激，因為這是我一個人做不到的事情，真的非常感動。」

日媒指出，宋家豪的家人都平安無事，他想透過棒球帶給台灣元氣，「我會投出帶給台灣勇氣的表現。」宋家豪本季目前出賽3場、共投2.1局都沒有失分，拿下2次中繼成功，且已經達成日職出賽300場里程碑。（編輯：陳政偉）1130406

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