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花蓮地震募款逾1億 30國家地區捐款港日美英澳最多

2024/4/6 17:45（4/6 18:20 更新）
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圖為花蓮天王星大樓傾倒，縣府4日以消波塊和砂石加固。中央社記者趙世勳攝　113年4月4日
圖為花蓮天王星大樓傾倒，縣府4日以消波塊和砂石加固。中央社記者趙世勳攝　113年4月4日
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（中央社記者賴于榛台北6日電）花蓮強震，賑災基金會公布最新募款金額，截至今天下午4時，募款已逾新台幣1億230萬元，總捐贈筆數7萬2914筆，且有來自30個國家與地區的海外人士捐款，其中以香港、日本、美國、英國、澳洲最多。

衛福部4日公布由賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，讓民眾能透過匯款、集資平台、LinePay等3大管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會今天透過新聞稿表示，截至今天下午4時，募款已逾新台幣1億230萬元，總捐贈筆數7萬2914筆，其中匯款至台灣土地銀行帳戶共2308萬餘元、挖貝集資平台專案2210萬餘元，LINE Pay愛心捐款則達5711萬餘元。

根據基金會統計，信用卡捐款部分，經平台統計資料顯示，共有超過30國的海外人士捐款，其中以來自香港、日本、美國、英國、澳洲為最多。

賑災基金會指出，專案募款啟動期間適逢連假，尚無大筆臨櫃匯款挹入，卻已迅速募得破億善款，是近7萬3000人自主的迅速支援，每一筆金額雖然不多，但點滴心意都彌足珍貴，顯示全台同心，與災民同在。

此外，捐款諮詢專線已於6日上午9時開通，接聽時間為每天上午9時至晚間9時，代表號：（02）7751-6306，截至下午3時統計進線46通電話；基金會官網也提供線上機器人供基本諮詢，民眾可於專線接聽時間即時查詢募款專案詳情。（編輯：林克倫）1130406

#花蓮地震
#花蓮縣
#基金會
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