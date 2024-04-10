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花蓮強震 正隆、玉山志工基金會各捐2000萬

2024/4/10 19:35
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（中央社記者賴于榛、鍾榮峰台北10日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會傍晚公布最新募款金額，截至今天下午5時許，共募得逾新台幣5.7億元；正隆公司加上其執行顧問，以及財團法人玉山志工福利慈善事業基金會皆捐贈2000萬元。

衛福部4日公布由賑災基金會開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾能透過匯款、集資平台、LinePay以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

賑災基金會透過新聞稿指出，截至今天下午5時10分，共募得逾5.7億元，其中匯款至台灣土地銀行帳戶達4.3億元、挖貝集資平台專案4402萬餘元、LINE Pay愛心捐款9792萬餘元，整體捐贈筆數逾12萬筆，其中65筆為百萬以上捐款。

正隆公司加上其執行顧問，以及財團法人玉山志工福利慈善事業基金會皆捐贈2000萬元。賑災基金會說，正隆公司與執行顧問秉持人飢己飢、人溺己溺精神，以實際行動支持花蓮強震救災及未來重建；另玉山銀行則是發起共同捐款響應賑災，連同玉山金控、玉山銀行，透過玉山志工基金會捐款。

此外，半導體封測廠日月光投控今天宣布，捐款新台幣1000萬元協助重建工程，捐款至衛福部賑災專戶。

電梯大廠崇友企業工會也發起募款活動，交由衛福部賑災。崇友董事長唐伯龍、各級幹部與所有員工共襄盛舉，攜手崇友文教基金會捐贈衛福部0403花蓮震災募款專戶200萬元。

崇友指出，旗下維保業務共4.2萬餘台，花蓮強震當天接獲3262起故障通報，出動超過600名維保團隊人員前往搶修，第一時間救出所有受困在電梯內的民眾。（編輯：翟思嘉）1120410

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