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花蓮規模7.2地震餘震681次 已逐日減少

2024/4/7 08:48（4/7 09:22 更新）
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花蓮強震造成天王星大樓傾斜，5日開始拆除，由於餘震不斷，6日上午監測到大樓更加傾斜，目前先暫停施工，結構技師跟工班、縣府建設處先討論修正及調整機具後續角度。中央社記者李先鳳攝 113年4月6日
花蓮強震造成天王星大樓傾斜，5日開始拆除，由於餘震不斷，6日上午監測到大樓更加傾斜，目前先暫停施工，結構技師跟工班、縣府建設處先討論修正及調整機具後續角度。中央社記者李先鳳攝 113年4月6日
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（中央社記者張雄風台北7日電）花蓮3日上午發生規模7.2地震，統計至今天上午8時12分，累計餘震數達681次；自地震發生後至今，逐日觀察餘震總數呈現逐漸減少的趨勢。

根據中央氣象署資訊，3日上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署統計，截至今天上午8時12分，已發生681起餘震，其中規模6以上有2次，分別是3日上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2；規模5至6共24次、規模4至5則有208次、規模3至4則有447次。

若由氣象署逐日統計觀察，截至4日上午7時57分（約24小時），累計餘震數為314次；至5日上午8時5分（約48小時），累計餘震數為481次；至6日上午8時2分（約72小時）， 累計餘震數為592次。

若由上述統計來看每日餘震數總數，分別為314次、167次、111次、89次，已逐漸減緩。（編輯：張銘坤）1130407

#花蓮地震
#花蓮縣
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