花蓮地震捐款 衛福部專戶不到4天募逾1億1684萬元

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（中央社記者葉素萍台北7日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會今天公布最新募款金額，截至4月6日晚上11時59分，募得逾新台幣1億1684萬元，總捐贈筆數為8萬2023筆。

賑災基金會今天發布新聞稿表示，0403花蓮震災募款專案自4日開辦、晚間7時挖貝、LINE Pay線上捐款平台開放後，民眾愛心迅速湧入。

基金會表示，客服專線開通以來，詢問捐款手續費為最多，匯整免手續費捐款方式包括：

1.匯款及轉帳：經財金資訊股份有限公司4日宣布，凡匯款、ATM轉帳（含網路銀行及行動銀行）等方式以新台幣捐款至政府機關公告震災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費。

2.挖貝集資平台捐款：由平台經營者貝殼放大及藍新金流吸收平台手續費。如使用超商付款時，將於超商付款時支付代收手續費30元。

3.LINE Pay捐款：如使用中國信託商業銀行、聯邦銀行、富邦銀行及台新銀行4家信用卡捐款時，由LINE Pay及該4家銀行全額吸收手續費。

基金會說，後續如有新增捐款管道或相關訊息，將另行公告。

至於最新募款進度，基金會表示，截至4月6日晚上11時59分，收到愛心款項合計1億1684萬元，總捐贈筆數為8萬2023筆。

其中分項包括，台灣土地銀行帳戶2745萬6582元，挖貝集資平台專案2522萬9402元，LINE Pay愛心捐款：6415萬7600元，合計1億1684萬3584元；由於募款專案啟動適逢假日，故無臨櫃匯款現金挹入。

基金會表示，每日募款進度皆於賑災基金會官方網站0403花蓮震災募款專區、募款專戶捐款明細中更新。（編輯：蘇志宗）1130407