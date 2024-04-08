衛福部專戶震災募款逾1.4億元 專款專用4大項目

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（中央社記者葉素萍台北8日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會今天公布最新募款金額，截至4月7日23時59分募得逾新台幣1億4000萬元，總捐贈筆數為9萬5442筆，款項將協助受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置以及復原重建4大項目，專款專用。

賑災基金會今天發布新聞稿表示，0403花蓮震災募款專案自4日開辦、晚間7時線上捐款平台開放後，民眾愛心迅速湧入，至4月7日23時59分募得逾1億4000萬元，總捐贈筆數為9萬5442筆。

賑災基金會說，「0403花蓮震災募款專案」募得善款，將依衛生福利部核准用途，協助這次受災地區及災民災害援助、緊急醫療、收容安置以及復原重建4大項目，專款專用，以專案方式辦理，確實將每一分善款用於災區與災民。

賑災基金會指出，0403花蓮震災發生時，行政院協調各單位緊急救援賑災，賑災基金會在4月3日以「重大天然災害災民賑助核給要點」及「重大天然災害災民住宅重建重購賑助作業要點」為依據，發文各級政府辦理賑助，後續將配合各機關以從優、從簡、從速原則辦理。

賑災基金會說，截至4月7日23時59分，收到愛心款項合計1億4002萬元，總捐贈筆數為9萬5442筆。分項包括，台灣土地銀行帳戶3354萬8386元、挖貝集資平台專案3108萬1878元，LINE Pay愛心捐款7539萬4200元，合計1億4002萬4464元。

基金會表示，由於募款專案啟動適逢假日，因此無臨櫃匯款現金之挹入。每日募款進度都在賑災基金會官方網站0403花蓮震災募款專區的募款專戶捐款明細中更新。（編輯：郭無患）1130408