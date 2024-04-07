更多編輯台推薦新聞：
開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處
生活

開車遇強震 消防署：先減速開警示燈停靠安全處

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？
生活

一週大事／土耳其執政黨地方選舉挫敗 選民為何不滿艾爾段？

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運
地方

蘇花下清水橋震後毀損 日治舊橋荒廢逾50年改建重啟助疏運

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念
文化

紅球破洞修復完成新化街役場亮相 波希克修補處簽字留念

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
403花蓮地震
各界捐款慰問
新聞專題
各界捐款慰問2/80
首頁 / 國際

花蓮地震日本LINE雅虎捐款專頁 募逾1.8億日圓

2024/4/7 17:46（4/7 18:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京7日綜合外電報導）日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）在其營運的「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，總計5項募捐到今天下午5時止已募得逾1億8000萬日圓。

目前可以看到有5個募捐項目正在進行中，分別是「2024年台灣花蓮地震 緊急支援」、「2024年台灣地震 被災者支援」、「2024年台灣地震 緊急支援募金」、「2024年台灣地震 緊急支援」，及「2024年 台灣東部沖地震JFN募金」，總計超過9萬人捐款、金額逾1億8000萬日圓（約新台幣3814萬元）；捐款數字持續增加中。

此外，日本樂天集團5日也在官網設立名為「令和6年台灣花蓮地震被害支援募金」的線上募款專頁，截至台灣時間今天下午5時止，已募得逾2000萬日圓。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130407

#日本
#台灣
#花蓮地震
延伸閱讀
花蓮地震捐款 衛福部專戶不到4天募逾1億1684萬元
各界捐款慰問
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
花蓮地震捐款 衛福部專戶不到4天募逾1億1684萬元
172.30.142.46