花蓮地震日本LINE雅虎捐款專頁 募逾1.8億日圓

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本資訊科技業者LINE雅虎公司（LY Corporation）在其營運的「Yahoo!網路募捐」開設「2024年台灣地震特設專頁」，總計5項募捐到今天下午5時止已募得逾1億8000萬日圓。

目前可以看到有5個募捐項目正在進行中，分別是「2024年台灣花蓮地震 緊急支援」、「2024年台灣地震 被災者支援」、「2024年台灣地震 緊急支援募金」、「2024年台灣地震 緊急支援」，及「2024年 台灣東部沖地震JFN募金」，總計超過9萬人捐款、金額逾1億8000萬日圓（約新台幣3814萬元）；捐款數字持續增加中。

此外，日本樂天集團5日也在官網設立名為「令和6年台灣花蓮地震被害支援募金」的線上募款專頁，截至台灣時間今天下午5時止，已募得逾2000萬日圓。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1130407