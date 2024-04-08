衛福部專戶震災募款近2.9億元 4大超商捐款免手續費

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（中央社記者葉素萍台北8日電）花蓮強震，財團法人賑災基金會今天傍晚公布最新募款金額，至8日下午4時已募得近新台幣2.9億元，總捐贈筆數超過10萬筆；7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK機台響應捐款免手續費。

賑災基金會晚間發布新聞稿表示，0403花蓮震災募款專案自4日開辦、晚間7時線上捐款平台開放後，民眾愛心迅速湧入。

基金會統計，截至4月8日下午4時，收到愛心款項合計2億8972萬9180元，總捐贈筆數為10萬5064筆。分項包括，台灣土地銀行帳戶1億7465萬9881元；挖貝集資平台專案3418萬9390元；LINE Pay愛心捐款8087萬9909元。

基金會表示，每日募款進度都在賑災基金會官方網站「0403花蓮震災募款專區」的募款專戶捐款明細中更新。

此外，基金會表示，土耳其無人機救援隊攜帶裝備於6日晚間抵台，隨後連夜直奔花蓮災區，7日上午向花蓮前進指揮所報到。據特搜隊向基金會分享，土耳其的無人機技術非常精良，這次土國派遣無人機救援隊協助救援失聯民眾，除了有實際助益外，也對兩國搜救交流非常有幫助。

基金會說，112年2月6日土耳其地震時，賑災基金會協調公私部門並支付經費，協助台灣特搜隊採用專案包機模式第一時間飛往土國進行海外人道救援。這次台灣花蓮發生重大震災，土國也即時飛越8000餘公里，派遣特搜隊以無人機協助救援。台灣與土耳其超越語言、宗教、文化、民族隔閡的良善價值，讓距離8000多公里的兩個國家，救援沒有國界。

賑災基金會表示，四大超商響應捐款免手續費，從4月9日凌晨零時開始，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台進行捐款，4月9日上午9時起，全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台也可捐款。

賑災基金會說，民眾可至四大超商門市透過多媒體機台，點選「0403花蓮震災募款專案」，並依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。相關捐款手續費將由超商自行吸收，不會向民眾收取任何費用。透過超商門市捐款的民眾，勾選「索取捐款收據」，將由賑災基金會於捐款活動結束後統一寄出收據。（編輯：林興盟）1130408