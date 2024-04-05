花蓮地震515校受災 損失估破10億東華大學占5億

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北5日電）花蓮縣3日上午發生芮氏規模7.2地震，多所學校傳出災情，教育部目前統計有515校受災，損失突破新台幣10億元。其中光是東華大學實驗室大火，就損失5億元。

教育部校安中心截至今天下午3時統計全國各級學校災損狀況，總計有515校回報災損，損失金額超過10億元，較昨天統計增加翻倍，主因是東華大學理工一館的火災，D棟整面受損嚴重，儀器及校舍損毀金額預估達5億元。

東華大學因損失慘重，已於學校網站公布「0403地震東華重建捐款專戶」，希望社會各界捐款協助，幫東華度過難關。校方並強調學校首頁公布的專戶，是唯一官方捐款管道，避免社會大眾及校友遭受不當連結詐騙。

另外，花蓮女中在地震中受災嚴重，綜合大樓整棟主體傾斜，有倒塌之虞，另有多棟校舍受損，估損失金額為2.2億元。

教育部表示，會全力協助各校搶修，盡力讓學生8日返回安全的校舍上課。（編輯：管中維）1130405

花蓮3日發生芮氏規模7.2地震，花蓮女中受損嚴重，校舍梁柱斷裂、鋼筋露出，磁磚掉滿地。中央社記者董俊志攝 113年4月4日

花蓮3日強震後，東華大學理工一館發生火警，師生長期累積實驗成果全被燒光，D棟更付之一炬，4日從大樓外觀看，明顯呈現一片焦黑。中央社記者張祈攝 113年4月4日