花蓮地震東華大學理工一館實驗成果全燒光 財損估4億

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（中央社記者張祈、洪學廣花蓮縣4日電）花蓮近海地震，東華大學理工一館發生火警，D棟付之一炬，校方指出，由於這次是參雜化學物質的「複合型災害」，以致延燒20多小時，初估建築財損至少新台幣4億元。

花蓮近海昨天上午發生強震，國立東華大學理工一館發生火警，師生長期累積實驗成果全被燒光，整面D棟更付之一炬，行政院長陳建仁與教育部長潘文忠上午視察後允諾中央會與地方政府全力協助，協調師生上課。

東華大學校長徐輝明接受媒體聯訪指出，昨天上午通報後消防人員就趕到救火，但卻延燒20多小時，可能有參雜非水溶性溶劑、氮氣瓶等化學物質；等化學藥劑燃燒完10小時後火勢平緩，消防才開始拉水線，由消防隊與化災小組開始處理。

徐輝明說，消防人員從頂樓往下隔離，直至晚上11時左右開始穩定，此時明火已撲滅，但仍有零星小火苗，一直到隔天凌晨才完全結束；目前校方不確定是整棟還是D棟問題，待評估後會公告，未來也會開放捐款帳號，協助恢復原貌。

徐輝明強調，一直以來校方都有火災SOP，但這次地震不是人為災害，而是「複合型災害」，校方目前沒有因應這個狀況演練，再加上時間點特殊，所以無法立即回應處理，也是最不好的狀況，但這會是國內很好的案例；雖然校方沒有這個能力滅火，但感謝其他縣市支援。

徐輝明也說，這次火災感謝花蓮縣消防局、環保局全力協助、各級長官與傑出校友支持、化學軍隊，將所有可用資源都協助投入，沒有人員傷亡，滅火時間長是因為要處理化學物質；財損目前無法估計，初估3、4億元以上。（編輯：陳仁華）1130404

花蓮近海強震，東華大學理工學院3日上午在震後數分鐘發生火警，現場濃煙瀰漫，初估是地震所引起，確切狀況在滅火後將由消防隊進行火調釐清。中央社記者董俊志攝 113年4月3日