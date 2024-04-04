衛福部0403花蓮震災捐款專戶公布 4日晚間7時開放線上捐款

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（中央社記者賴于榛台北4日電）花蓮強震，行政院今天表示，行政院長陳建仁要求部會「從優、從速、從簡」，協助即時因應地方救災及重建所需，主計總處昨天也已撥款新台幣3億元給花蓮縣政府緊急使用；此外，衛福部成立0403花蓮震災援助專案捐款專案，晚間7時將開放民眾線上捐款。

行政院發言人林子倫今天透過媒體群組表示，陳建仁上午與副總統當選人蕭美琴一同視察花蓮災害應變中心。陳建仁說，行政院已公告將花蓮縣劃定為震災災區範圍，自4月3日起生效，後續將依「災害防救法」辦理，受災居民將可領取各項救助金、慰問金跟臨時工作津貼，並且也有相關稅務減免等，盡全力協助災民度過難關。

林子倫表示，為即時因應地方救災及重建所需，陳建仁提醒各部會應以「從優、從速、從簡」原則，盡全力協助地方政府救災及重建。

現場救災、救援部分，由中央災害應變中心及內政部作為行政院窗口；後續復原復建部分，則請行政院政務委員吳澤成作為行政院聯繫窗口，同時，相關單位也需持續確認清查各通報系統，不要遺漏任何可能受災或受困的民眾。

林子倫說，行政院主計總處昨天已撥款3億元予花蓮縣政府，讓縣政府得以緊急使用，行政院同時也責成衛福部成立0403花蓮震災援助專案捐款專案，詳細資訊可洽財團法人賑災基金會網站。

林子倫強調，至盼透過中央地方、政府民間共同努力，儘速完成救災工作，並使受災地區早日重建，讓民眾能盡早恢復日常生活。

0403花蓮震災援助專案捐款專案資訊

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19895-7

線上捐款平台於4月4日晚間7時開放，LinePay捐款或挖貝集資皆免平台手續費，海外人士有捐款意願另有外匯相關資訊，捐款金額將全額用於本次賑助事宜。（編輯：翟思嘉）1130404