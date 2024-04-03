台灣沖繩同震 日本藝人表達關懷發起募款活動

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（中央社記者楊明珠東京3日專電）台灣今天觀測到震度6強的強震，沖繩也觀測到震度4地震。日本各界紛紛表達關懷台灣的心意，藝人中島健人、中間淳太透過社群平台關懷，紗榮子更為台灣震災發起募款活動。

3月中旬才到台灣舉辦粉絲見面會的前偶像團體Sexy Zone成員中島健人，今天透過社群平台Instagram（IG）貼文表達對沖繩和台灣民眾的關懷，他問：「大家都平安嗎？」

中島寫著：「沖繩的朋友們、台灣的朋友們，大家都平安嗎？由衷期盼大家都共享正確的資訊，守護好自身的安全。」

中島說：「先前在台灣的活動上見到大家，帶給我很大正能量，希望再次見到大家都很健康充滿活力的模樣。」

中島從4月開始單飛，原本隸屬的偶像團體Sexy Zone也正式改名為Timelesz。

人氣偶像團體WEST.的成員中間淳太在社群平台X（前身是推特）貼文表達對台灣的關懷。他寫道：「今天早上，台灣、沖繩近郊發生地震，首先我要說的是我的親友都平安。」

中間說：「不過，最近各地持續發生地震，這讓我感到很擔心。現在除了接收有關地震的資訊外，我什麼也做不了，這讓我感到很心痛。由衷希望有更多人平安。」

他還在Instagram貼文寫道：「前陣子在宮古島看到景色真的很美，感覺心靈受到淨化。沖繩是我們的團體留有很多回憶的地方，是教了我許多重要事情的地方。」

中間強調：「我最想說的就是，台灣是我很喜歡的地方，我另一個故鄉，如果沒有台灣的話，就沒有今天的我。台灣和沖繩近海發生地震，我內心充滿不安。衷心祈願更多人平安，今後會思考如何盡棉薄之力。」

他特別以中、日文寫道：「我從心裡真誠祈禱，不要再有人受到地震的災害。」

效力美國職棒大聯盟的日籍投手達比修有前妻、日本女藝人紗榮子表示，她所主導的一般社團法人Think The DAY開始為台灣震災發起募款活動，募得善款將用於購買各地災民所需物資或捐出。

她表示，至今只要日本發生地震等災害，台灣民眾一定都會伸出援手。311大地震（日本稱東日本大震災）時，世界各國最迅速伸出援手、慷慨解囊的就是台灣民眾。台灣民眾在311大地震時捐給日本200億日圓（約新台幣43億元）善款，今年元旦能登半島地震，台灣民間募到25億日圓善款捐給日本。（編輯：陳惠珍）1130403