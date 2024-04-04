美國跨黨派議員心繫台震災 支持堅韌之島強有力復甦

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（中央社記者鍾佑貞、石秀娟華盛頓3日專電）台灣發生25年來最大規模地震，美國跨黨派逾10位聯邦參、眾議員今天表達與台灣友人同在，將與駐美單位合作支持台灣儘速復原，也有議員眼尖發現美媒NBC報導震災時將台灣劃入中國地圖，截圖推文表達不滿。

花蓮外海3日上午發生芮氏規模7.2地震，是1999年921地震後最大規模。根據中央災害應變中心最新統計數據，全國災情累計1255件，造成9死、1011傷和143人受困。

美國政界紛紛透過社群媒體表達心繫台灣，前美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft，另譯：克拉芙特）、眾議員柯林斯（Mike Collins）、參議員布萊克本（Marsha Blackburn，另譯：布蕾波恩）等人推文表示與台灣友人同在，並感謝第一線救援人員的付出，不分晝夜協助有需要的人。

跨黨派的美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission, USCC）成員海柏格（Jacob Helberg）人在台灣，他也即時推文附上房間物品散落一地的照片，並向每位台灣人及受影響的家庭表達關懷。

「台灣人是世界上最有韌性的人民之一，他們將迅速從這場災難中復原，更加強大」。

眾議員匡希恆（John Curtis）、普弗留格（August Pfluger）、克勞基特（Jasmine Crockett）、麥卡倫（Betty McCollum）、劉雲平（Ted Lieu）及參議員戴恩斯（Steve Daines）等為台祈福，眾議員赫恩（Kevin Hern）則回憶去年訪台時，「台灣人民的堅韌讓我深受啟發」。台灣於巨變後投入重建，也讓他想起台灣人的堅毅與決心。

此外，擁有華裔背景的民主黨眾議員趙美心（Judy Chu）推文說，「我的選民中，有許多人的家屬、友人及同事在台居住，我跟他們一樣密切關注台灣的狀況。今天，我的心與災民、他們的家人以及所有受地震影響的人同在」。

加州聯邦眾議員金映玉（Young Kim）盼望台灣及印太地區的堅強人民，在這波地震後能平安無恙。亞裔背景的她也希望與駐美國台北經濟文化代表處、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處以及台裔美國人社群合作，確保台灣強有力地恢復重建。

眾議員勃吉斯（Michael Burgess）發文為「盟友」台灣祈禱，參議員盧比歐（Marco Rubio）也說，與印太地區的盟友及民主夥伴同在。

眾多關切台灣震災的推文中，參議員韋克爾（Roger Wicker）留意到美國國家廣播公司（NBC）節目「今日」（Today）報導台灣災情時，製圖卻將台灣劃入中國。韋克爾附上截圖後推文質疑：「這是NBC的一中政策嗎」？！

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天回應媒體提問是否擔心台灣地震將影響晶片供應鏈，及美方如何因應時，表示地震及後續餘震可能影響民眾安全，「這是美國現在主要、唯一的關切」，而不是對經濟或高科技業的潛在影響。

「我們正在與當局保持聯繫，我們隨時準備好提供任何可能需要的幫助，這是目前我們關切的重點」。

他說，「我們的心與受地震影響的民眾同在」，為他們禱告，並繼續關注相關發展。（編輯：陳正健）1130404