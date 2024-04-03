花蓮地震 岸田發文指台灣是重要朋友願提供支援

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（中央社東京3日綜合外電報導）花蓮近海發生規模7.2地震，日本首相岸田文雄透過社群平台X說「台灣，我們的重要朋友」，並提到台灣過去在311大地震及能登半島地震伸援，「日本願協助台灣任何必要的支援」。

花蓮東部外海今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，全台各地強烈有感。全國災情統計截至中午12時為4死57傷，花蓮災情最慘重，蘇花公路落石砸中車輛造成傷亡，並有2棟大樓嚴重傾斜，警消全力搜救中。

岸田文雄今天透過社群平台X發布日文及中文的雙語貼文，全文如下：

「致 台灣朋友們

今早在台灣東部發生了大規模地震，據報導災情不輕，我深感痛心。在此對受害者表達誠摯慰問，也由衷希望所有在台灣的朋友們都能夠平安。

2011年東日本大地震發生時來自台灣的溫暖援手記憶猶新，今年年初的能登半島地震時也再次感受到台灣的溫暖。台灣，我們的重要朋友，我們真心感謝一次又一次的幫助。現在，我們的海島鄰居面臨困境，日本願協助台灣任何必要的支援。

日本國內閣總理大臣 岸田文雄」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1130403