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台灣大地震 卡麥隆：英國準備好盡己所能支援

2024/4/3 19:05（4/3 19:25 更新）
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（中央社記者陳韻聿倫敦3日專電）花蓮今天發生規模7.2地震，是繼1999年921大地震後，近25年來台灣最大規模，英國外交大臣卡麥隆透過社群媒體X表示，英國已經準備好盡己所能提供支援。

卡麥隆（David Cameron）透過貼文表達對台灣民眾的關懷，特別是對那些痛失至親至愛的民眾。

英國外交部在X的官方帳號隨後也轉推卡麥隆的貼文。

卡麥隆正在布魯塞爾參加北大西洋公約組織（NATO）外長會議，烏克蘭及中東情勢依然是焦點。

儘管自去年11月上任以來，他與中國的關係屢遭媒體和國會關切，卡麥隆曾數度表示對台灣海峽局勢高度關注，並強調曾就中方對英國發動網路攻擊等「令人無法接受」的行為，直接向中國外長王毅表達關切。

今年1月13日台灣完成大選當天，卡麥隆也發布正式聲明，向台灣民眾順利舉行總統、副總統及立法委員選舉致上「溫暖祝賀」，並恭賀賴清德及其政黨勝選。（編輯：張芷瑄）1130403

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