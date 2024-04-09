傳賴內閣卓鄭配 綠委：強強聯手是好牌

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（中央社記者王揚宇台北9日電）總統當選人賴清德5月20日將上任，外傳前民進黨主席卓榮泰、前文化部長鄭麗君是正副閣揆熱門人選。民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄今天表示，一切以賴清德對外宣布為準，但目前被揭露的名單是強強聯手也是好牌。

媒體報導，賴清德已展開內閣布局，卓榮泰為內定行政院長、鄭麗君為行政院副院長，行政院秘書長由國家發展委員會主委龔明鑫出任。

對此，民進黨立法院黨團幹事長、立委吳思瑤今天接受媒體聯訪表示，一切以賴清德正式對外宣布為準，但若以媒體揭露的名單，每一位被點名的人都是好人才、好人選，也都是強強聯手、好上加好。

民進黨立法院黨團書記長、立委莊瑞雄說，離520還有一段時間，媒體披露人選都是非常優秀的人才，如果真的是推出這些人、這樣的安排，這是好牌。

民進黨立委郭國文認為，卓榮泰有一定程度的政治歷練，如果擔任行政院長，應該是要面對政黨生態的變化、著眼於整個政治情勢的掌握。

郭國文指出，鄭麗君的強項在於政策的推動與方向的拿捏，落實賴清德政見、做主要推動者，龔明鑫應該是進度執行的掌握者。

民進黨立委蘇巧慧說，媒體報導人選都是一時之選，非常優秀，都是好人選，最終要等賴清德拍板定案。

媒體也報導，現任外交部長吳釗燮將回任國安會秘書長，國安會秘書長顧立雄將出任國防部長，國安局長蔡明彥留任。

吳思瑤說，這些被媒體點名的人，都是大家熟悉且在國安體系任職相當久的人，不只經驗豐厚，相關政治、政策能力也非常卓越；她認為未來的國安人事以穩定優先，而且能夠延續總統蔡英文路線，就目前媒體披露人選來看，未來國安布局是在民眾可以放心、穩定以及延續蔡總統路線好的安排。（編輯：謝佳珍）1130409