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賴清德首波內閣人事 10日記者會發布

2024/4/9 18:45（4/9 19:01 更新）
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總統當選人賴清德。（中央社檔案照片）
總統當選人賴清德。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統當選人賴清德5月20日將上任，媒體報導首任內閣將是前民進黨主席卓榮泰、前文化部長鄭麗君的「卓鄭配」。民進黨今天並未證實，但下午發出採訪通知，明天上午將召開記者會，發布首波內閣人事。

媒體報導，賴清德

賴清德小檔案

  • 中華民國第16任總統當選人
  • 生日：1959 年10月6日
  • 出生地：新北市
  • 學歷：
    台灣大學復健學系
    美國哈佛大學公共衛生碩士
  • 經歷：
    中華民國第15任副總統
    行政院長
    台南市長
    第4、5、6、7屆立法委員
    國大代表
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已展開內閣布局，卓榮泰

卓榮泰小檔案

  • 生日：1959年1月22日
  • 出生地：台中市
  • 學歷：中興大學法律系
  • 經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
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為內定行政院長、鄭麗君

鄭麗君 小檔案

  • 生日：民國58年6月19日
  • 學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士
  • 經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長
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為行政院副院長，行政院秘書長由國家發展委員會主委龔明鑫

龔明鑫 小檔案

  • 生日：民國53年2月3日
  • 學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士
  • 經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員
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出任；外傳前屏東縣長潘孟安

潘孟安小檔案

  • 生日：民國53年8月15日
  • 出生地：屏東縣
  • 學歷：台灣大學國家發展研究所碩士班研究生、高雄師範大學成人教育研究所碩士
  • 經歷：屏東縣長、民進黨立法院黨團書記長與幹事長、民進黨中央執行委員、立法委員、屏東縣議員
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將出任總統府秘書長，內政部長林右昌

林右昌小檔案

  • 出生：60年3月10日
  • 學歷：台大建築與城鄉研究所碩士、文化大學造園暨景觀學系學士
  • 經歷：內政部長（現職）、基隆市長、民進黨代理主席、行政院游錫堃院長辦公室參議、民進黨中央黨部副秘書長、基隆市林姓宗親會副理事長、中華民國童軍總會理事長、台灣城市競爭力發展協會理事長
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將接民進黨秘書長。

對於相關人事，民進黨今天上午回應，目前相關團隊人事都在徵詢安排中，若完成團隊組建，將會正式召開記者會向民眾報告。

民進黨晚間發出媒體採訪通知表示，賴清德首波內閣名單，明天上午9時將在台大醫院國際會議中心舉行記者會發布。（編輯：翟思嘉）1130409

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