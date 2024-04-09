賴清德首波內閣人事 10日記者會發布

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（中央社記者葉素萍台北9日電）總統當選人賴清德5月20日將上任，媒體報導首任內閣將是前民進黨主席卓榮泰、前文化部長鄭麗君的「卓鄭配」。民進黨今天並未證實，但下午發出採訪通知，明天上午將召開記者會，發布首波內閣人事。

媒體報導， 賴清德 賴清德小檔案 中華民國第16任總統當選人

生日：1959 年10月6日

出生地：新北市

學歷：

台灣大學復健學系

美國哈佛大學公共衛生碩士

台灣大學復健學系 美國哈佛大學公共衛生碩士 經歷：

中華民國第15任副總統

行政院長

台南市長

第4、5、6、7屆立法委員

國大代表 看更多 關閉 已展開內閣布局， 卓榮泰 卓榮泰小檔案 生日：1959年1月22日

出生地：台中市

學歷：中興大學法律系

經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席 看更多 關閉 為內定行政院長、 鄭麗君 鄭麗君 小檔案 生日：民國58年6月19日

學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士

經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長 看更多 關閉 為行政院副院長，行政院秘書長由國家發展委員會主委 龔明鑫 龔明鑫 小檔案 生日：民國53年2月3日

學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士

經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員 看更多 關閉 出任；外傳前屏東縣長 潘孟安 潘孟安小檔案 生日：民國53年8月15日

出生地：屏東縣

學歷：台灣大學國家發展研究所碩士班研究生、高雄師範大學成人教育研究所碩士

經歷：屏東縣長、民進黨立法院黨團書記長與幹事長、民進黨中央執行委員、立法委員、屏東縣議員 看更多 關閉 將出任總統府秘書長，內政部長 林右昌 林右昌小檔案 出生：60年3月10日

學歷：台大建築與城鄉研究所碩士、文化大學造園暨景觀學系學士

經歷：內政部長（現職）、基隆市長、民進黨代理主席、行政院游錫堃院長辦公室參議、民進黨中央黨部副秘書長、基隆市林姓宗親會副理事長、中華民國童軍總會理事長、台灣城市競爭力發展協會理事長 看更多 關閉 將接民進黨秘書長。

對於相關人事，民進黨今天上午回應，目前相關團隊人事都在徵詢安排中，若完成團隊組建，將會正式召開記者會向民眾報告。

民進黨晚間發出媒體採訪通知表示，賴清德首波內閣名單，明天上午9時將在台大醫院國際會議中心舉行記者會發布。（編輯：翟思嘉）1130409