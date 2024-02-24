被外界點名接閣揆 鄭麗君：不清楚賴副總統未來布局

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（中央社記者賴于榛台北24日電）總統當選人賴清德520將上任，外界關注新內閣人事。曾被點名將任閣揆的青平台基金會董事長鄭麗君今天說，她卸任文化部長後積極推動智庫事務，不清楚副總統賴清德未來布局，對於閣揆也沒有太多想法。

青平台與綠洲文教基金會共同企劃「全球印太戰略」新書發表會，被外界點名可能是未來閣揆人選的行政院副院長鄭文燦，今天與鄭麗君同台引發關注。鄭文燦會前接受媒體聯訪時，並未回應內閣可能人事；鄭麗君會後受訪強調，許多工作都是報派，她積極於智庫事務。

鄭麗君說，自卸任文化部長後，就將青平台基金會定位為民間基金會，她熱衷從事智庫的思考工作，且能有時間、自由身分與各領域朋友對話，形成政策建言，也很高興去年參與國家希望工程團隊，讓智庫的階段性思考工作有建言對象，目前想做的工作是將研討成果進一步出版。

她強調，參與第15任、第16任總統交接小組，原因是先前參與賴副總統的競選團隊，她並不清楚賴副總統的未來布局，對於閣揆也沒有太多想法。

鄭麗君還說，近年來因推動民間智庫工作，每年都有報派的工作出現，但她很羨慕美國華府有智庫街，因此將持續專心推動智庫，期盼透過小小力量先集合理想，「這是現階段，我覺得自己能貢獻的工作」。（編輯：林克倫）1130224