傳接府秘書長 潘孟安貼採洋蔥照喊「麥擱卡」

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（中央社記者吳書緯、吳昇鴻台北9日電）總統當選人賴清德5月20日將就任，外傳前屏東縣長潘孟安將出任總統府秘書長。潘孟安今天未公開回應，他下午透過臉書要大家別再打電話了，他在恆春「挽蔥頭」。

媒體報導，賴清德已展開人事布局，前民進黨主席卓榮泰、前文化部長鄭麗君分別擔任行政院正副院長，前屏東縣長潘孟安擔任總統府秘書長。

潘孟安未公開回應人事傳聞，對於媒體致電也未接聽，他下午透過臉書上傳採洋蔥的照片說，「我抵家啦！麥擱卡啊！」朋友都說找不到人，到底跑哪去了，幾10年來沒放過大假，所以陪母親去小琉球走走，與親朋好友去日本追雪泡湯、看博物館；連喊了大半輩子要走的古道，都靠著意志力走完，如今在恆春「挽蔥頭」。

潘孟安說，現在恆春半島的洋蔥「尚對時」，「我這一身蔥仔工裝是不是挺標準的」，大家若到恆春走走，可別忘了帶一手落山風下的洋蔥回去，絕對不會後悔。

外傳外交部長吳釗燮將任國安會秘書長，外交部發言人劉永健今天在外交部記者會回應媒體詢問表示，感謝媒體關心，吳釗燮今天和過去一樣很早就到辦公室，兢兢業業非常忙碌，對於新政府人事消息沒有評論。

媒體報導國安會秘書長顧立雄將任國防部長，國防部發言人孫立方少將在國防部記者會受訪表示，有看到媒體報導相關人事案，國防部作為國安團隊一員，會依據國家政策，持續落實建軍備戰目標，對於人事調整部分沒有評論。（編輯：林興盟）1130409