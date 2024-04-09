傳賴首任內閣卓鄭配 民眾黨團：聽其言觀其行

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（中央社記者陳俊華台北9日電）媒體報導，總統當選人賴清德已敲定由前民進黨主席卓榮泰出任行政院長。民眾黨團副總召黃珊珊今天說，對傳聞沒有評論，但新閣揆、新氣象，應提出施政方針，民眾黨團會聽其言、觀其行。

媒體報導，總統當選人賴清德已經展開內閣布局，並將在12日正式對外宣布。行政院三長敲定卓榮泰出任行政院長、鄭麗君出任行政院副院長、國發會主委龔明鑫出任行政院秘書長，行政院發言人則由賴競總發言人陳世凱擔綱。

台灣民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊與幹事長吳春城、立委陳昭姿上午舉行「保護兒少完善修法，嚴懲數位性暴力」記者會。

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黃珊珊會後受訪時表示，現在都還是傳聞，沒有什麼評論，如果已經正式確定要就任，當然會有些期待。她認為新閣揆、新氣象，要提出未來的施政方針，聽其言、觀其行，看看要做什麼，而不是先評論適不適合，要做了才知道。

吳春城則說，新內閣的組成，賴清德應該要體會到，現在政局必須穩定，且國會不過半，為了國家的運作，人事安排上應該要秉持大公、能夠朝野和諧，理性、務實的精神，而不是有太強的「賴氏風格」。（編輯：翟思嘉）1130409