卓榮泰任行政院長鄭麗君副院長 賴清德首波內閣名單一覽
2024/4/10 08:49（4/10 09:51 更新）
（中央社網站10日電）總統當選人賴清德今天宣布行政院人事，上午召開記者會發布首波內閣名單。中央社為您整理最新人事布局及異動。（編輯：鄭懿君、李念庭）1130410
以下為內閣名單↓
行政院長：卓榮泰
卓榮泰小檔案
- 生日：民國48年1月22日
- 出生地：台中市
- 學歷：中興大學法律系
- 經歷：台北市議員、立法委員、行政院發言人、民進黨秘書長、總統府副秘書長、總統府代理秘書長、行政院秘書長、民進黨主席
副院長：鄭麗君
鄭麗君 小檔案
- 生日：民國58年6月19日
- 學歷：法國巴黎第十大學政治、經濟、社會哲學碩士，國立台灣大學哲學系學士
- 經歷：文化部長、東吳大學政治系兼任講師、財團法人台灣智庫辦公室主任、行政院青年輔導委員會主任委員、中華民國第8、9屆立法委員、青平台基金會董事長兼執行長
秘書長：龔明鑫
龔明鑫 小檔案
- 生日：民國53年2月3日
- 學歷：國立中興大學經濟學研究所博士、國立台灣大學經濟學系碩士
- 經歷：國家發展委員會主任委員（現職）、行政院政務委員、經濟部政務次長、台灣經濟研究院副院長、行政院大陸委員會諮詢委員、經濟部顧問、行政院國家金融安定基金管理委員會委員、國家發展委員會副主任委員
發言人：陳世凱
陳世凱小檔案
- 生日：民國66年5月12日
- 出生地：新竹市
- 學歷：東海大學政治系
- 經歷：2024賴清德競選總部發言人、立法委員蔡其昌國會辦公室主任、台中市食材安全促進協會榮譽副理事長、台中市議員
影片來源：中央社
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