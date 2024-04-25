斜槓顧立雄掌國防部長 實質文人領軍里程碑

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（中央社記者游凱翔、溫貴香台北25日電）國安會秘書長顧立雄接任國防部長，歷任黨產會主委、金管會主委的他，除被稱政壇斜槓奇蹟外，更是實質的文人領軍代表，未來如何跳脫軍種本位主義的包袱，並運用國安會經驗，靈活應對日趨複雜的區域情勢，備受關注。

現年65歲的顧立雄是外省二代，基隆市出生，畢業於台大法律系、紐約大學法學碩士，25歲就成為執業律師。出身深藍家庭的他，求學期間聽到黃信介演講，奠下他的政治意識，成為綠營法律智囊，以前因此和偏藍的母親，常會因政治立場起小爭執。

顧立雄小檔案 生日：1958年10月31日

學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系

經歷：國安會秘書長、金管會主委、黨產會主委、立法委員、萬國法律事務所資深合夥律師、台灣人權促進會會長、民間司法改革基金會董事長、台灣法學會理事長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、台北律師公會理事長

從辯護能力一流的辯護律師，到擔任立法委員、黨產會及金管會主委，對爭議從不迴避，充分展現氣勢與自信，能迅速掌握重點，加上協調溝通能力，讓他成為蔡政府任內的絕佳工具人角色。

他早年擔任律師時關注社會改革議題，參與民間司改會，2014年參與民進黨台北市長初選，成為踏入政壇起手式，2016年擔任不分區立委，其專業問政深獲肯定。

總統蔡英文上任後，落實政見推動轉型正義，相關法案就是在顧立雄的協助下順利完成。顧立雄從立委轉任黨產委員會第一任主委，明快處理不當黨產歸還相關事宜。他一年後便轉任金管會主委，沒有金融背景的顧立雄，一開始並不被看好，但也因為沒有傳統的金融羈絆，任內開創不少成果，連在野黨立委都不吝予以肯定。

歷任國安會秘書長均有軍事、外交、兩岸或長期參與政治運作背景，顧立雄則打破慣例，在蔡總統力邀下入府總管國家安全情報，不僅深入參與台美、兩岸事務，更奉派出席台美高層軍政對談等重要會議，甚至在兵役制度改革上都能看見顧立雄的身影，深受蔡總統信任，成為最倚重的國安軍事幕僚。

雖然立法院於2000年1月三讀通過國防二法（國防法、國防部組織法修訂案），確立軍政及軍令二元化，旨在建立「文人領軍」的目標，但總統陳水扁任內8年任命的前4位部長，伍世文、湯曜明、李傑、李天羽皆是一級上將或二級上將退役轉任。

直到李天羽在2008年2月因為「鐽震」案請辭下台，陳水扁才任命文人背景的蔡明憲擔任國防部長，落實扁政府任內首位文人國防部長，但民進黨政府於當年3月大選落敗，5月隨即政黨輪替，所以任期不到3個月，僅被視為過渡性質。

同樣文人出身，前總統馬英九任命的前國防部長楊念祖因為洪仲丘事件上台，但隨即因為協助文章掛名涉及學倫事件下台，任期僅6天，亦難稱得上是文人領軍。

至於台灣於1987年解嚴後的文人國防部長，另有孫震、陳履安等人，但當時尚未有「國防二法」，軍權仍然掌握在參謀總長身上，2位文人部長皆僅被視為象徵性質，自然不屬於真正的文人領軍。

因此，顧立雄接任國防部長，將是自國防二法通過以來，真正實現文人領軍的目標，被賦予期待跳脫過往國防部長均由三軍的上將退伍後轉任的軍種包袱，藉由國安會秘書長任內與美方對接的經驗，加速國軍建軍備戰、強化戰力的腳步，以應對未來可能的威脅。（編輯：翟思嘉）1130425