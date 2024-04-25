邱垂正掌陸委會 中共交手熟面孔意在表態「維持現狀」

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（中央社記者李雅雯台北25日電）海基會副董事長邱垂正將接掌陸委會，其曾任陸委會發言人一職，可謂中共交手熟面孔；溫和擅長溝通形象，在賴政府延續「蔡英文路線」上，有空間為兩岸關係添幾分理性、和緩。

邱垂正 邱垂正小檔案 生日：1965年12月10日

學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士

經歷：海基會副董事長兼秘書長、財團法人臺灣智庫顧問、桃園市政府兩岸小組顧問、行政院大陸委員會副主任委員、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理 看更多 關閉 畢業於台灣師範大學政治學研究所，博士論文題為「台海兩岸和平整合模式之建構」，專長於兩岸經貿關係、港澳研究、國際政治經濟學等領域。他熟稔兩岸事務，橫跨官學兩界，赴海峽交流基金會（海基會）任職後，再補實務學分。

邱垂正早於扁政府時期即在陸委會擔任機要職，在2008年8月轉往學界，任教於金門大學國際暨大陸事務學系，身處兩岸關係最前線第一要地金門，期間數次赴陸參加研討會，進行學術交流。

總統蔡英文2016年5月20日上任後，時任閣揆林全從金門大學借調邱垂正出任陸委會副主委兼發言人一職。邱垂正交手中國大陸國台辦的螢光幕形象不卑不亢，在陸委會例行記者會上，經常可見他用和緩口氣展現堅定立場。

邱垂正於陸委會發言系統一待近7年，期間歷經張小月、林正義（代理）、陳明通、邱太三等主委。他於去年2月轉任海基會副董事長兼秘書長，補充更多互動台商、陸籍配偶、陸生等實務經驗，完整兩岸事務歷練。

邱垂正任職陸委會發言人一職期間，對於媒體可謂「有問有答」，盡力解釋政府兩岸政策，努力達到公共溝通效果，應對議題態度也趨於開放，少了泛國安團隊時時掛嘴邊的「這很敏感」。

賴政府找來中共交手熟面孔主掌兩岸事務，這是對於「維持現狀」的表態，團隊找了熟悉班底，沒有人事大換血，一切如常，降低北京常有的懷疑感，可視作一種善意；邱垂正個人形象溫和、沉穩，有機會為兩岸情勢添點理性、和緩。

總統當選人賴清德在總統大選期間喊出延續「蔡英文路線」，重申「四個堅持」，邀請邱垂正加入賴政府是延續路線的具體表現，為新政府兩岸關係的起步，先打出一張穩健牌。（編輯：唐佩君）1130425