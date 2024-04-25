林佳龍接外交部長 盼發揮跨域經驗走信賴路線

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（中央社記者吳昇鴻台北25日電）總統當選人賴清德今天宣布總統府秘書長林佳龍出任外交部長。林佳龍表示台灣國際處境特別，外交攸關台灣生存發展，未來要走成熟穩健、令人信賴路線，以民主為基礎的價值外交、產業日不落國的經貿外交，他將發揮跨域整合經驗盼為外交增加新力量。

賴清德5月20日將就職，新內閣人事陸續公布，今天公布新一波內閣及國安團隊人事，由 林佳龍 林佳龍小檔案 生日：1964年2月13日

學歷：美國耶魯大學政治學博士、美國耶魯大學政治學碩士與人文哲學碩士、國立台灣大學政治學碩士

經歷：總統府秘書長、 外交部無任所大使、 交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、 總統府副秘書長、 國安會議諮詢委員、國大代表、民進黨中央黨部秘書長 看更多 關閉 出任外交部長。媒體在記者會上詢問，林佳龍具備中央、地方、內政及外交事務經驗，如何看待外交部長角色；林佳龍回應，感謝賴清德的信任與器重，將第一線外交工作交付給他。

他說，外交是內政的延伸，台灣面對的國際處境相當特別，外交攸關台灣的生存發展，接受賴清德的邀請是榮幸，將會戰戰兢兢、全力以赴。

林佳龍表示，他曾請示賴清德，知道台灣未來要走「成熟穩健、令人信賴」的外交政策路線，特別是以民主為基礎的價值外交、產業日不落國的經貿外交，他將發揮跨域整合的經驗，希望能為台灣外交增加新的力量，也能走向全國團結一致、值得信賴的外交方向。

林佳龍是美國耶魯大學政治學博士，歷任總統府秘書長、無任所大使、交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、國安會議諮詢委員、國大代表；林佳龍曾是聯合國訪問學者，在日本一年；總統蔡英文也曾請林佳龍擔任無任所大使，協助新南向事務。（編輯：蘇志宗）1130425