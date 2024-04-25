賴清德：國安團隊具專業、有默契、以國家為己任

（中央社記者葉素萍、溫貴香、游凱翔台北25日電）總統當選人賴清德今天公布國安人事，他說，新國安團隊面臨的挑戰是前所未有，國安團隊成員不但是一時之選，也具備3項特性，包括有專業又有經驗、有默契又能合作、以國家為己任。

賴清德新任內閣、國安首長人事第6場發布會，由賴清德親自公布。前屏東縣長潘孟安接總統府秘書長、外交部長吳釗燮回任國安會秘書長，總統府秘書長 林佳龍 林佳龍小檔案 生日：1964年2月13日

學歷：美國耶魯大學政治學博士、美國耶魯大學政治學碩士與人文哲學碩士、國立台灣大學政治學碩士

經歷：總統府秘書長、 外交部無任所大使、 交通部長、台中市長、立法委員、行政院新聞局長、 總統府副秘書長、 國安會議諮詢委員、國大代表、民進黨中央黨部秘書長 看更多 關閉 轉任外交部長，國安會秘書長 顧立雄 顧立雄小檔案 生日：1958年10月31日

學歷：美國紐約大學法學碩士、國立台灣大學法學院法律學系

經歷：國安會秘書長、金管會主委、黨產會主委、立法委員、萬國法律事務所資深合夥律師、台灣人權促進會會長、民間司法改革基金會董事長、台灣法學會理事長、中華民國律師公會全國聯合會理事長、台北律師公會理事長 看更多 關閉 轉任國防部長。

行政院副院長 鄭文燦 鄭文燦小檔案 生日：1967年7月6日

學歷：台灣大學社會系學士

經歷：行政院副院長、桃園市長、中華港澳之友協會會長、海基會副秘書長、行政院發言人、新聞局局長 看更多 關閉 接海基會董事長，海基會副董事長兼秘書長 邱垂正 邱垂正小檔案 生日：1965年12月10日

學歷：台灣師範大學政治學研究所博士、台灣大學國家發展研究所碩士、東吳大學政治系學士

經歷：海基會副董事長兼秘書長、財團法人臺灣智庫顧問、桃園市政府兩岸小組顧問、行政院大陸委員會副主任委員、行政院大陸委員會簡任機要秘書、立法院國會助理、 財團法人臺港經濟文化合作策進會代理董事長 看更多 關閉 轉任陸委會主委，國安會諮委 嚴德發 嚴德發小檔案 生日：1952年11月14日

學歷：陸軍官校44期裝甲科1975年班、三軍大學陸軍學院1986年班、三軍大學戰爭學院1990年班

經歷：國家安全會議諮詢委員、陸軍第八軍團指揮部指揮官、國防部陸軍司令部副司令、國防部參謀本部副參謀總長、國防部參謀本部副參謀總長兼執行官、國防部軍備副部長、國防部陸軍司令部司令、國防部參謀本部參謀總長、國家安全會議秘書長、國防部長 看更多 關閉 轉任退輔會主委，國安局長 蔡明彥 蔡明彥小檔案 生日：1967年6月7日

學歷：英國倫敦大學戰爭研究博士、淡江大學法學碩士、東吳大學政治學學士

經歷：國安局長、外交部政務次長、駐歐盟兼駐比利時大使、國家安全會議副秘書長、行政院大陸委員會諮詢委員、財團法人海峽交流基金會顧問、美國國務院傅爾布萊特訪問學者 看更多 關閉 留任。

賴清德致詞指出，新國安團隊面臨的挑戰是前所未有，所以他邀請的成員不但是一時之選，所組成的團隊也具備以下幾項特性，第一，有專業又有經驗，而且是要跨域的專業及經驗才能立刻上手，無縫接軌，推動國家穩健前進。

第二，有默契又能合作，未來國安團隊成員在過去政府不同位置就有共事的經驗，未來的國安工作既包括國防、國安、外交、兩岸，都必須共同承擔。第三個特性是以國家為己任，面對極權主義的興起、中國步步進逼，國安團隊責無旁貸，要以國家為己任，扛起守護國家的責任。

賴清德表示，未來他將率領這支國安勁旅，以和平為燈塔、民主為指南針，在總統蔡英文的四大堅持之上，落實他所提出的民主和平四大支柱行動方案，首先，達到守護國家主權、維護民主自由人權的生活；其次，穩定兩岸、維護印太的和平；第三，躋身國際，讓國際社會能看見台灣、持續肯定台灣，爭取國家的利益，同時讓台灣在國際上能盡力，形成一股良善正面的力量。（編輯：林淑媛）1130425