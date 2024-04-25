紅色鋼鐵人潘孟安 賴清德最強左右手

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（中央社記者葉素萍台北25日電）內定總統府秘書長潘孟安與總統當選人賴清德的鐵桿交情，眾所皆知。2019年總統初選，賴清德挑戰總統蔡英文， 潘孟安 潘孟安小檔案 生日：1963年8月15日

學歷：台灣大學國家發展研究所碩士、高雄師範大學成人教育研究所碩士

經歷：屏東縣長、民進黨立法院黨團書記長與幹事長、民進黨中央執行委員、立法委員、屏東縣議員、 屏東縣車城鄉鄉民代表 看更多 關閉 力挺到底，給予最大溫暖；2024賴清德角逐總統大位，潘孟安擔任總幹事操盤，520後他入府擔任要角，協助府院黨溝通，扮演最強左右手角色。

潘孟安是屏東縣車城魚販之子，他曾扛瓦斯、種洋蔥、養魚蝦，也曾帶著一卡皮箱走遍世界，他去過中國當台商，最遠則到俄羅斯經商。

他歷任屏東縣車城鄉鄉民代表、屏東縣議員、立委、屏東縣長，多次拿下五星縣長，8年縣長任期改變屏東縣文化風貌，讓在地人有「我屏東、我驕傲」的自我認同。

賴清德曾在出席潘孟安「紅色鋼鐵人」新書發表會時說，用「紅色鋼鐵人」形容潘孟安再適合不過，筋骨和意志力是鋼鐵打造的，但心是非常溫暖的紅色。

潘孟安與賴清德的交情從第6屆國會開始，當時潘孟安還是一個從屏東北上的菜鳥立委，身為黨團幹事長的賴清德已經是政治明星。

兩人都是基層出身，雖然一人個性內斂、另一人外放，但互補性格讓兩人成為好友，當時賴清德不藏私、傾囊相授的提攜，潘孟安始終銘記在心。

2019年賴清德參與黨內總統初選挑戰總統蔡英文，競選車隊從南台灣屏東出發一路北上，在屏東起站歡送北上的政治人物寥寥可數，潘孟安現身給賴清德最溫暖的擁抱，讓賴清德點滴在心頭。

2024總統選舉，潘孟安擔任賴清德競選總幹事，扛起操盤重任，潘孟安陸戰空戰齊發，從與賴清德合體「吃播」、化身「帶貨主播」賣募款小物，到籌建競選組織，打巷戰肉搏，最後助賴清德勝選總統。

黨內人士認為，賴政府520上路，潘孟安出任賴清德幕僚長，助府院黨協調溝通，可以貫徹賴清德意志。另一方面，潘孟安是黨內戰將，入府擔任秘書長，也留下他未來參與選戰打天下的彈性空間。（編輯：張均懋）1130425