北市南港國小慶創校110年 打造元宇宙虛擬校史館

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）迎接創校110年，台北市立南港國小跨科目教師花費約半年時間，打造「南港元宇宙」VR虛擬校史館，讓學生沉浸式體驗歷史軌跡，寓教於樂。

台北市南港國小今天舉行110年校慶活動，市長蔣萬安致詞時形容，南港國小就像一棵大樹，茁壯同時見證著南港歷史發展，培育出的學生也在體育、音樂、舞蹈各領域展現突出成就。

蔣萬安說，110年是個具歷史性的里程碑，期許南港國小持續向前邁進，營造更美好的未來。

蔣萬安隨後由2名學生帶領，拿著魔法棒念出通關密語，迎接籌備約半年的「南港元宇宙」VR虛擬校史館。

南港國小校長張嘉芬說明，「南港元宇宙」在校內各科老師集思廣益下誕生，搭配教育部5G新科技計畫，讓學生戴上頭盔後進入虛擬校史館，沉浸式探索3大地圖隱藏入口，寓教於樂。

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張嘉芬介紹，3大地圖包含已成為南港展覽館的舊校舍樣貌，以及南港懷舊照片展，還有前20熱門的吉祥物候選人，透過3D建模讓學生身歷其境，不僅能循著歷史軌跡飲水思源，還能對未來產生啟發。

對於南港國小的未來，張嘉芬指出，科技智能是學校發展重點，也是學生自主創新、多元展能的基石，將持續以資訊教育引領學生建立全球視野並接軌國際。（編輯：方沛清）1130330