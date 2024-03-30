基隆宜蘭學校停用粄條 台北市未要求禁用

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（中央社記者陳昱婷台北30日電）寶林茶室食物中毒案確定為米酵菌酸引起，僅管途徑待確認，基隆市政府和宜蘭縣已宣布學校自主暫停和暫緩使用粿仔條等食材。台北市教育局未要求禁用，但提醒業者依法保存食材。

基隆市政府和宜蘭縣昨天宣布，雖引發寶林茶室食物中毒案的米酵菌酸來源尚未明確，但為守護學生用餐安全，學校自主暫停和暫緩使用粄條及粿仔條等料理，改用其他食材替代。

對於是否跟進暫緩使用板條類食材，台北市教育局今天表示，根據目前資訊，此案可能是保存過程不當，造成致命的米酵菌酸出現，教育局已發文提醒各級學校，向午餐業者重申遵守「食品衛生管理法」相關食材保存規範，並應進行不定期抽查。

僅管教育局未統一要求，部分營養午餐業者已自主更換菜單，例如供應大安、文山區多所國小的景美國小中央廚房便在臉書宣布，先修改下週有使用到年糕及粿仔條的菜單，以調整其餘食材用量或更換食材方式供應。

此外，台北市長蔣萬安今天出席南港國小110年校慶前被媒體堵訪，對於寶林茶室所使用食材的溯源進度表示，此案在17日至25日共有91筆消費紀錄，其中50多筆是粿仔條，但在料理過程不會只用到有粿仔條或河粉，還有其他醬料及食材，所以每個環節都會非常謹慎地全面檢視。

至於營養午餐是否暫時禁用粿仔條、會不會應民進黨台北市議會黨團要求針對食安等案進行專案報告，蔣萬安未再回應。（編輯：方沛清）1130330