寶林茶室案蔣萬安求助中央 王必勝：一定協助檢驗

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（中央社記者賴于榛台北28日電）寶林茶室發生疑似食品中毒事件，台北市長蔣萬安今天呼籲中央協助實驗量能，讓檢驗結果儘早出爐。衛福部次長王必勝則承諾，中央一定會協助檢驗，攜手地方儘早釐清案情。

寶林茶室發生疑似食品中毒事件，目前已2人死亡。蔣萬安今天更改行程，列席行政院會並接受媒體訪問，呼籲中央協助寶林茶室案的檢驗量能，讓實驗結果盡快出爐，同時進行跨部會、跨機關的統籌調查。

王必勝出席政院會後記者會時表示，蔣萬安今天到行政院會報告此案台北市相關作為，同時盼中央協助檢驗量能並統籌調查，這兩部分中央都會協助，將攜手地方一同釐清，期盼早日找出事件原因。

王必勝也說，此案是非典型食物中毒案，包含症狀嚴重、非團體用餐、非同時發病等等，3月19日雖然就有個案赴急診，且病程從腸胃道症狀發展到肝衰竭，速度非常快，但是當時缺乏同樣餐廳用餐的資訊，病程也不像一般食物中毒症狀，判斷很困難。

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他表示，後來雙北在23日、24日陸續通報個案，但當時雙北衛生局也都無法界定是否與食物中毒有關，直到26日經過媒體報導，處理其他個案的醫療院所醫師警覺性高，趕快通報給衛生局，當天下午5時衛福部再度收到北市衛生局通報3例後，馬上確認是嚴重的食物中毒事件。

王必勝指出，26日下午5時後，衛福部24小時內做了5件事情，包含由食藥署帶隊採證、通報法務部請北檢介入偵辦、內部會議討論處理方向、請新北市要求粿條供應商停業，並在27日也邀請毒物專家開會討論。（編輯：林興盟）1130328