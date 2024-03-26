王必勝：北市百貨餐廳疑食品中毒案擴大 食藥署主動稽查

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（中央社記者沈佩瑤台北26日電）北市百貨餐廳疑食品中毒案持續擴大，累計多人就醫、其中1人不治。衛福部次長王必勝今晚表示，因事態嚴重，採樣將交由中央檢驗，若無法處理則會與毒物專家討論，盼速釐清。

台北市信義區一家百貨內的餐廳爆發疑似食品中毒事件，有民眾22日中午前往信義區某素食餐廳用餐，之後陸續發生噁心、腹痛及腹瀉等症狀並就醫，其中1人不治，另1人症狀輕微。

台北市衛生局今天晚間表示，陸續接獲醫院通報，用餐後出現不適症狀者增加至8人，其中6人就醫，已命業者停止供應餐點。

王必勝在臉書（Facebook）發文指出，台北市某百貨餐廳疑似食物中毒案，有擴大的趨勢，食藥署今天晚間主動前往稽查，邀請毒物專家及疾管署防疫醫師隨行，也會同台北市政府衛生局一同行動，希望透過再次仔細查察，查出事件原因。

王必勝接受媒體電訪說明，原本僅知1人死亡、1人輕症，今天又新增多人在前往同家餐廳飲食後，出現不適症狀，據了解醫院也持續通報給衛生局，顯見事態嚴重。

王必勝表示，本來不確定事件之間是否相關，如今看來高度懷疑有關聯，一定要儘快進行採樣，若是因為食物引起，可能原因包括毒素、微生物等，現場採樣後，考慮北市檢驗能力有限，將交由食藥署國家級實驗室檢驗，盼能釐清問題。

他並提到，一般食物中毒通常是地方政府直接處理，多數症狀就是嘔心、嘔吐、脫水等，這次除了還在擴大中，且已有人死亡，所以把層級拉高，強調所有可能中毒的食材都會採樣，能想到的微生物和病菌都會檢驗。（編輯：陳政偉）1130326