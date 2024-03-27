北市寶林茶室疑食物中毒1死3人ICU救治 粿條等食材查驗估2週有結果

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（中央社記者曾以寧台北27日電）北市百貨餐廳寶林茶室疑食品中毒案多人就醫、其中1人不治。食藥署今天表示，昨晚已與疾管署、北市府及毒理專家聯合稽查，抽驗粿條、香蘭葉等食材，結果預計2週出爐。

台北市信義區百貨餐廳寶林茶室疑似食品中毒事件，有民眾前往信義區寶林茶室用餐，陸續發生噁心、腹痛及腹瀉等症狀並就醫，其中1人不治。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天在食藥署例行記者會上表示，昨晚已會同疾病管制署、台北市政府衛生局與毒理專家，啟動共同稽查，赴現場了解食材原料與製程等可能導致中毒相關環節。經風險評估，對包含「高麗菜、豆芽菜、粿條、鴻喜菇、香蘭葉及醬油」等食材採檢。

吳秀梅表示，將檢驗可能病原性物質，但因需培養微生物，結果預計最快2週出爐；並將持續與地方政府衛生單位、疾管署共同調查及諮詢專家建議，並於完成檢驗調查後迅速向民眾說明。

吳秀梅指出，業者曾在民國111年接受稽查，當時均符合規定；事發後北市府已前往稽查，發現工作人員未提具健康檢查報告、刀具沒有區隔放置、病媒排泄物等不符合食品衛生規範缺失，令業者限期改善並將擇日複查，但稽查當日已經沒有食餘檢體可供抽驗；針對其他分店也將稽查原料與環境。

有醫師推測與「米酵菌酸」毒素、或現場查獲蟑螂排泄物有關，並有媒體指出患者出現「酸中毒」情況。吳秀梅說，酸、鹼中毒都是身體代謝不正常狀況，食物或身體異常都有可能造成；拿到相關檢體就會立刻執行檢驗，並將諮詢專家斟酌檢驗項目。

吳秀梅表示，截至26日晚間11時止，衛生機關接獲醫療院所通報共6人出現噁心、嘔吐、腹脹、腹痛、腹瀉等疑似食品中毒症狀，其中1人不幸身亡、3人仍在加護病房救治；倘近日有於前述店家食用類似餐點產生疑似中毒症狀者，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。（編輯：郭諭儒）1130327

（食藥署提供）