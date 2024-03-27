米酵菌酸1毫克就能致命 無解毒劑1天內器官衰竭

米酵菌酸

「米酵菌酸」毒素最開始在印尼被發現，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。米製品發酵過程若被罕見細菌Burkholderia gladioli污染，也會出現米酵菌酸。

溫度介於攝氏22到33度、酸鹼值中性，是米酵菌酸最喜歡的環境。台灣過去未出現米酵菌酸食物中毒事件，但印尼、非洲、中國都有案例。

食用遭米酵菌酸污染的食物，會出現噁心、嘔吐、腹瀉等類似急性腸胃炎症狀，甚至可能1天內多重器官衰竭，死亡率達4成以上。米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。