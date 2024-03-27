米酵菌酸1毫克就能致命 無解毒劑1天內器官衰竭
（中央社記者陳婕翎台北27日電）北市寶林茶室疑食品中毒案，累計多人就醫、2人死亡，衛福部專家會議推測「米酵菌酸」毒素可能性高。醫師表示，米酵菌酸無解毒劑，罕見卻致命，僅服用1毫克，1天內就會器官衰竭。
米酵菌酸
「米酵菌酸」毒素最開始在印尼被發現，當地的傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。米製品發酵過程若被罕見細菌Burkholderia gladioli污染，也會出現米酵菌酸。
溫度介於攝氏22到33度、酸鹼值中性，是米酵菌酸最喜歡的環境。台灣過去未出現米酵菌酸食物中毒事件，但印尼、非洲、中國都有案例。
食用遭米酵菌酸污染的食物，會出現噁心、嘔吐、腹瀉等類似急性腸胃炎症狀，甚至可能1天內多重器官衰竭，死亡率達4成以上。米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭時插管、休克時打強心劑。
今天晚間與會的毒物科專家、林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海告訴中央社記者，「米酵菌酸」毒素最開始是在印尼被發現，因當地名為Tempe bongkrek傳統椰子發酵餅導致數起中毒事件。另外，米酵菌酸也會出現在米製品，都是發酵過程被罕見細菌Burkholderia gladioli污染。
顏宗海說，溫度介於攝氏22到33度、酸鹼值中性，是米酵菌酸最喜歡的環境。台灣過去未發生過米酵菌酸食物中毒，但印尼、非洲、中國都有案例，米酵菌酸少見卻致命，民眾不慎吃到污染食物，毒素直接攻擊人體細胞負責製造能量的線粒體，影響細胞呼吸，只要1毫克就會致命。
顏宗海表示，不慎吃入遭米酵菌酸污染的食物，個案會出現噁心、嘔吐、腹瀉等類似急性腸胃炎症狀，甚至可能在1天之內多重器官衰竭，死亡率達4成以上。更可怕的是，米酵菌酸沒有解毒劑，僅能提供支持性療法，如呼吸衰竭就插管、休克就打強心劑。
這次信義區寶林茶室疑食品中毒案的個案都曾在3月19至22日間到在寶林茶室用餐，有食用粿條、河粉等餐點，顏宗海說，粿條、河粉都是屬於米製品，今天晚間的專家會議中，大家討論了很多，共識是米酵菌酸食物中毒的可能最大，但仍不能排除其他可能性。（編輯：陳政偉）1130327
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