追查寶林茶室案 陳建仁：烹飪佐料也納入分析

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（中央社記者賴于榛台北28日電）寶林茶室發生疑似食品中毒事件，行政院長陳建仁今天說，現階段政府已經勒令供餐及粿條食材業者停業，除調查食材供應商產品，也將烹飪佐料納入分析，請部會與地方合作，儘速完成相關檢驗與調查。

台北市信義區寶林茶室食物中毒案多人就醫，已有2人死亡。行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時轉述，陳建仁院會中指出，近期發生多民眾在寶林茶室用餐後疑似食物中毒事件，中央第一時間掌握個案訊息通報，啟動中央與地方合作，進行食品安全稽查溯源以及刑事調查，希望釐清可能原因，阻斷事件擴大。

陳建仁說，感謝收到個案的幾家醫院醫師警覺性很高，有早期診斷通報，這對事件釐清有很大幫助，也提醒醫療院所，如果有收治相關症狀的民眾，必須釐清民眾是否有曾去寶林茶室用餐紀錄等暴露史。

他表示，也請3月19日前後曾去寶林用餐民眾，留意自身健康狀況，現階段政府已經勒令供餐及粿條食材業者停業，除調查食材供應商產品，並將烹飪佐料也納入分析，後續請部會跟地方政府合作，儘速完成相關檢驗與調查。（編輯：蘇龍麒）1130328