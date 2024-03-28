寶林茶室案引恐慌 薛瑞元：擬工作小組常態討論

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）台北寶林茶室食物中毒案釀2死，引發民眾恐慌。衛生福利部長薛瑞元今天說，會研議部級聯合工作小組是否常態化、定期討論，若要提升到行政院層級，須向上陳報由行政院決定。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天上午邀薛瑞元報告「社會安全網缺失檢討及具體改進作法」。各界聚焦寶林茶室食物中毒案，目前累計通報14人、其中2人不治死亡，稍早新北又新增3例民眾自行通報。

中國國民黨立委王育敏質詢指出，現在大家人心惶惶，連百貨公司的餐廳都發生重大食安問題，焦慮恐懼瀰漫在民眾心裡，已衝擊國人對食安信心，中央主管機關應儘速釐清原因，是否成立聯合工作小組。

薛瑞元說明，食藥署、疾管署、法務部加上台北市衛生局等單位，第一時間啟動聯合稽查，昨天並邀集6名毒物學專家、收治相關患者醫院的醫師代表、感染科權威醫師張上淳，及疾病管制署、食品藥物管理署、法務部法醫研究所代表、環境部化學署等單位，接下來將根據討論方向進行相關檢測。

王育敏強調，除雙北，台南也有個案，應盡快向行政院長陳建仁報告，邀集所有相關部會，用最緊急狀態因應這次事件，這才是正確辦法。薛瑞元說，「我們來研議」。

薛瑞元會中接受媒體聯訪時解釋，現在已有衛福部層級的聯合工作小組，成員包括環境部、法務部、農業部等部會，將針對要不要常態化、定期討論等進行評估；若要提升到行政院層級，則要向上陳報由行政院決定。

此外，將規劃定期公布相關資訊，讓大家接收到即時資訊。

他再度回應寶林茶室責任險過期半年議題表示，消費者求償會是個問題，不過，這不是衛福部可處理，也許要啟動消費者保護機制，透過團體訴訟等方式聲請財產扣押。（編輯：李亨山）1130328