保母虐童案林志嘉被點名應請辭 兒盟：董事會成員持續負起責任

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（中央社記者吳欣紜台北27日電）保母涉嫌虐童致死案震驚社會，外界認為兒童福利聯盟董事長林志嘉應該負責請辭。兒盟今天晚間說，董事會全體成員與兒盟夥伴將持續負起責任並陪同案件相關社工面對司法訴訟。

北市劉姓保母受兒盟委託照顧新北1歲男童，卻涉嫌與胞妹凌虐男童致死，兒盟相關組織、人事、財務狀況等受各界關注，兒盟今天下午召開記者會針對各界疑慮包含董事會、社工人數比例等做說明。

不過，由於現場並未開放媒體提問，兒盟今天晚間針對會後搜集的媒體提問再度回應。

其中，針對林志嘉是否辭職一事，兒盟表示，董事會全體成員與兒盟夥伴將持續負起責任，和兒盟一起處理後續每個重要的工作，並陪伴社工一同面對司法訴訟。

因虐童案遭外界質疑，國民黨立委王育敏日前宣布辭去兒盟董事。兒盟今天表示，目前接受到衛生福利部、教育部的要求，必須在4月15日前補選董事，後續會依照財團法人的規定進行補選，目前尚未有推薦人選。

對於外界質疑兒盟不到5成的經費是使用在孩子身上疑問，兒盟說，兒盟從2019年至2023年的收支比大致呈現逐年增加趨勢，且自結的2023年度收支比已達96%。

兒盟說，近年積極拓展服務方案提升服務量能，從2019年至今，兒盟重點發展方案包含拓展「育兒+」社區育兒服務據點、持續推展「少年+」少年服務、成立創新中心持續推廣永續親子教育及育兒支持新方案，強化聯盟角色力推兒少議題策略聯盟、社區組織聯盟工作以及配合政府政策，綜合評估並調升員工薪資與福利待遇。

兒盟表示，未來也將持續挹注經費，用於上述各項用途。

針對今天記者會未開放媒體提問一事，兒盟則解釋，兒盟重視每一個問題，需要透過兒盟團隊共同審慎討論、確認事實後一一回覆。（編輯：陳清芳）1130327