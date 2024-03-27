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防虐童案重演 政委林萬億：未來拒絕訪視可強制進入

2024/3/27 20:23（3/27 21:46 更新）
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1歲童疑遭保母虐死案震驚社會。行政院政務委員林萬億27日出席衛福部活動，並受訪表示，將調整收出養程序，未來訪視指引也將明訂若保母或寄養家庭拒訪，可由地方政府找警察強制進入。中央社記者沈佩瑤攝 113年3月27日
1歲童疑遭保母虐死案震驚社會。行政院政務委員林萬億27日出席衛福部活動，並受訪表示，將調整收出養程序，未來訪視指引也將明訂若保母或寄養家庭拒訪，可由地方政府找警察強制進入。中央社記者沈佩瑤攝 113年3月27日
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（中央社記者沈佩瑤台北27日電）1歲童疑遭保母虐死案震驚社會，行政院政務委員林萬億說，行政院今天召開相關會議達共識，將調整收出養程序，未來訪視指引也將明訂若保母或寄養家庭拒訪，可強制進入。

北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北1歲男童，涉嫌與胞妹凌虐男童致死，掀起社會輿論譁然，雙北市府及兒福聯盟日前已送交書面檢討報告至衛生福利部，衛福部也力拚4月訂定訪視原則指引。

林萬億今天下午出席衛福部「113年全國社會工作專業人員表揚典禮」活動，中途接受媒體聯訪時表示，行政院今天召開強化社會安全網中央督導協調平台會議，邀集相關部會、縣市政府、專家學者、機構團體討論現行整個收出養程序，一一檢討應改善之處。

林萬億說，根據民國101年所制定的收出養程序，出養的必要性是由服務提供者評估，以虐童案為例，便是由兒盟評估，但收出養服務提供者後續服務會收費，這有利益衝突問題。

此外，地方政府有非常多資源與資訊，林萬億表示，應由地方評估收出養必要性，且在出養前的暫時性安置，無論是由保母、寄養家庭或機構照顧，現行都是由收出養服務提供者挑選，此舉也不夠周延。

他強調，地方政府都有相關名單，應由地方政府與服務提供者一起協商，決定哪個家庭適合照顧哪種對象、應多久訪視一次、政府多久要督導或查訪一次，訂清楚後，便能釐清責任，才不會讓社工個人或者機構承擔那麼大的壓力，與會的縣市政府都支持這樣的觀念，未來將調整分工。

林萬億說，大家都同意單靠提升訪視頻率無法解決問題，必須綜合評估各項需求，包括安置階段、孩童特殊需求，而政府方面須多久進行督導、查訪也應訂定清楚，共同分擔個案的複雜需求；未來訪視指引也將明訂若保母或寄養家庭拒訪，可由地方政府找警察強制進入，中央會將整個收出養系統建構得更完善。

他最後重申，出養之後仍有很多服務事項，無法單獨由收出養服務提供者單方處理，仍須政府協助，經過此次案例後，這些程序調整方向都已定調，會將整個收出養流程進行必要分工，訂定更清楚的指引。（編輯：陳政偉）1130327

#林萬億
#行政院
#兒福聯盟
#衛福部
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